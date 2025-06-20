Цей метод в дизайні кухонь гарантовано створить візуально цікавіший простір

Цей рік знаменує собою відхід від монотонних кухонних дизайнів, оскільки характерні дизайни набувають все більшої популярності. Незалежно від того, чи віддаєте ви перевагу сміливим відтінкам, чи стриманим тонам, тренд на триколірні кухні викликає неабиякий ентузіазм серед дизайнерів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Метод триколірної кухні

Концепція двоколірних кухонь широко відома, але триколірний дизайн піднімає естетику вашої кухні за рахунок більш динамічної кольорової гами. Такий підхід наповнює простір контрастом, глибиною та візуальною привабливістю. Триколірний дизайн передбачає поєднання трьох різних кольорів, що створює цікавіший вигляд простору.

Поєднання кількох кольорів в одній кухонній схемі дає простору місце для "дихання" та створює відчуття продуманого балансу,

– пояснює дизайнер кухонь Том Хоулі.

Ця тенденція не обмежується яскравими кухнями: три стримані відтінки або земляні тони також можуть покращити нейтральну кухню. Йдеться не обов'язково про створення сміливого дизайну, а радше про створення динамічного простору, який випромінює індивідуальність.

Дизайн ефектної триколірної кухні залежить від вибору кольорової палітри та її застосування на різних поверхнях. Враховуючи різноманітність елементів, присутніх на кухні, таких як стільниці, кухонні плити, підлога, шафи, стіни та стеля, вони добре підходять для триколірної схеми. Важливо вибирати ці компоненти вдумливо, щоб отримати візуально привабливу кухню, яка залишається цілісною і не надто відволікає увагу.

Вибір кольорів зазвичай залежить від стилю вашої кухні та ваших особистих уподобань. Багато дизайнерів рекомендують класичний підхід, який передбачає використання темних відтінків для кухонних шаф і світлих тонів для стін. А для третього кольору можна обрати натуральне дерево, щоб створити органічний, текстурний елемент, який поєднується зі схемою простору.

Можна також додати ефектний предмет меблів третього кольору. Якщо ви хочете внести насичений колір в простір, то можна також додати один сміливий предмет кухонних меблів, що може послужити ефективним акцентом на тлі більш нейтральних тонів.



Метод триколірної кухні / Фото deVOL Kitchens

Додайте модний колір до нейтральної кухні. Ця кухня, що на фото, є прикладом вдалого поєднання трьох кольорів. Білі стіни та дерев'яний острів забезпечують класичну та позачасову естетику, а шафи та полиці, пофарбовані у масляно-жовтий колір, вносять яскравий акцент, який покращує загальний дизайн.