Експерти назвали колірну новацію, яка змінить дизайн кухонь у 2026 році

Нещодавно у Мілані відбувся Тиждень Дизайну. Там експерти помітили новацію в інтер'єрі кухні, яка набуде популярності у 2026 році.

Йдеться про оздоблення з "омбре скла", яке змінить уявлення про декоративний кухонний дизайн у майбутньому, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Кухонна інновація, яка стане трендом у 2026 році

Натхненне популярним кольоровим трендом початку 2000-х, омбре повертається у моду. На Тижні Дизайну 2025 у Мілані компанія Cesar, яка вже понад 50 років створює сучасні кухні, представила це надзвичайне оздоблення у своїй кухні. Скляне покриття на ній – справжнє сучасне диво.

Довідка: Омбре, що в перекладі з французької означає "затінений",- це плавний перехід одного відтінку кольору в інший, зазвичай від світлого до темного. Спочатку цей ефект став популярним у фарбуванні волосся, нейл-арті та навіть у випічці, але згодом проник і в сферу декору та дизайну інтер'єру.

Центральним елементом стала кухонна острівна зона з загартованого скла. Цей холодний на дотик матеріал має матове омбре-покриття, яке плавно переходить від насиченого синьо-нафтового відтінку в одному куті до витонченого сіро-зелено-білого.

Колірна новація на кухні / Фото Cesar

Плита, мийка та приховані елементи керування безшовно інтегровані з протилежного боку. Незважаючи на велику кількість місця для зберігання, острів має напрочуд легкий вигляд завдяки тому, що темніший синій колір розташований у нижній частині.

Це безумовно була одна з найяскравіших новинок Тижня дизайну в Мілані – і вона викликала чимало захоплення. Градієнт кольору в цьому оздобленні не кричущий, а навпаки – природний і гармонійний, ніби злитий з природою.

З огляду на зростаючу популярність яскравих кухонь, можна очікувати, що цей багатий колірний тренд залишиться з нами надовго.