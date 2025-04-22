Костнер поділився кадром куточка своєї кухні, наповненої білим кольором: мармурова стільниця з прожилками, фартух у ялинку та шафки кремового відтінку. Білий колір – це безпрограшний варіант, до якого часто вдаються знаменитості, але це зовсім не означає, що він посередній, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Чому колір кухні Костнера – ідеальний

У 2025 році білі кухні – на піку моди. Дизайнери кажуть, що вони влучно відповідають на тренд "спокійної" кухні.

Кухонний простір і далі формується під впливом природного спокою, а цьогорічна палітра кольорів віддає перевагу нейтральності у всьому – від оздоблення до техніки,

— зазначає Пол Іллінгворт, дизайнер.

Який вигляд має кухня Костнера: дивіться фото

Білий, за прогнозами, стане головним відтінком року – він пропонує нове бачення теплих нейтральних і природних кольорів. Білий дедалі частіше використовується для створення виразного стилю зони миття — раковини, змішувачів, кранів з гарячою водою, ручних душів..

Оновлення кухні зовсім не обов'язково передбачає встановлення нової мармурової стільниці чи шафок. Можна додати елементи стилю Кевіна за допомогою білих аксесуарів – вони матимуть гармонійний вигляд у будь-якому просторі, незалежно від наявної кольорової гами.

Комбінація різних відтінків білого у кухні Кевіна – плитка, стільниці та шафки – дозволяє експериментувати з кольором, не утворюючи холодного чи стерильного ефекту.