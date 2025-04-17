Експерти з дизайну розповіли про переваги і недоліки основних видів деревини, з якої виготовляють шафи для кухні, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Кленові шафи – міцні, привабливі, з рівномірною текстурою

Клен – універсальна деревина, яку можна використовувати для багатьох проєктів у будинку.

Клен – популярний вибір для кухонних шаф через його гладку, рівну текстуру та довговічність. Це дерево можна прекрасно фарбувати та тонувати, що робить його надзвичайно гнучким для дизайну. Завдяки рівномірній текстурі й можливості змінювати колір, кленові шафи чудово підходять для сучасного стилю.

Однак слід зважити кілька моментів:

Ціна: дорожчий за м'які породи дерева;

Ненав'язлива текстура: може здатися занадто "простим", якщо ви хочете виразний малюнок дерева;

Схильність до подряпин, особливо при глянцевому покритті.

Щоб зберегти природний вигляд клена, який з часом може жовтіти, слід використовувати шпаклівку, що захищає від сонячного світла.

Кленові шафи / Фото Country Kitchens

Дуб – виразний малюнок деревини додає характеру кухні

Дуб – це класика: довговічний, доступний і з виразним візерунком. Білий дуб має світліший, сучасніший вигляд, тоді як червоний – тепліший.

Дуб – чудовий універсальний варіант, бо його легко тонувати під потрібний відтінок. До того ж, він доступніший за клен чи вишню та має високу зносостійкість.

Мінуси:

Складний малюнок може не підійти для мінімалістичного дизайну;

Складніше фарбується – краще залишити натуральним або тонувати.

Вибираючи дуб, слід уникати фарбування кухні у холодний зелений, оскільки це підкреслює жовто-оранжеві тони дуба. Краще підійдуть бежевий, сірий, білий або приглушений синій.

Дубові шафи / Фото NuoviArmadi / Etsy

Розпиляний під прямим кутом білий дуб – елегантний, преміальний вигляд

Цей тип дуба має вертикальну текстуру завдяки спеціальній техніці розпилу. Це візуально витягує простір вверх і створює вишуканий вигляд.

Дорогий через складний процес обробки;

Текстура може бути занадто складною та насиченою для мінімалістичного інтер'єру.

Поєднувати краще з чорними або сріблястими ручками та білими/бежевими стільницями, або з легким мармуровим малюнком.

Шафи з білого дуба / Фото The RTA Store

Вишня — з роками набуває ще більше шарму

Вишня – тепле дерево, яке темніє з часом, набуваючи характеру. Її легко доглядати та оновлювати: подряпини можна замаскувати восковими олівцями.

Проте:

Неоднорідний колір, може здаватися "плямистим".

Менш стійка до подряпин, ніж дуб чи клен.

Дорога.

Поєднується з білими стільницями та сталевою технікою. Але варто уникати занадто теплих або насичених кольорів на стінах.

Шафи з вишні / Фото AVA Cabinetry

Горіх – елегантний варіант для сучасного простору

Горіх має насичений темний відтінок і щільну текстуру, добре переносить вологу. Але:

Дорогий та м'який, тому схильний до подряпин.

У маленьких кухнях може "забрати на себе" всю увагу.

Краще поєднувати з білими або бежевими стільницями, нікелевою фурнітурою або м'якими металевими відтінками.

Шафи з горіха / Фото The RTA Store

Гікорі – дуже міцний із виразним природним малюнком

Ідеально підходить для сільських або фермерських стилів. Надзвичайно тверде дерево, майже не буває вм'ятин, вологостійке.

Мінуси:

Візерунок може мати надто складний вигляд, який може візуально перевантажувати простір;

Через твердість складно обробляється (особливо, якщо робите шафи самі).

Добре поєднуються з однотонними стільницями, щоб не перевантажувати інтер'єр.

Шафи з гікорі / Фото Country Kitchens

Вільха – бюджетний і гнучкий варіант

М'яке дерево, з ним легко працювати. Вільха – ідеальна для рустикальних або вінтажних інтер'єрів, особливо зі світлою морилкою.

Водночас:

Може легко дряпатися;

Має багато сучків, які видно під фарбою;

Не підходить для однотонного фарбування;

Добре поєднується з мильним каменем та чорними матовими ручками.

Шафи з вільхи / Скриншот з відео

Береза — гарний бюджетний аналог клена

Має рівномірну текстуру, підходить для фарбування й світлих морилок. Але темні морилки можуть мати плямистий вигляд, тому потрібна ретельна підготовка поверхні. Береза має меншу твердість, ніж клен. Однак вона є гарним вибором для тих, хто шукає баланс ціни та стилю.

Кухонні шафи з берези / Фото Shutterstock