Чи повинні штори в спальні поєднуватися з постільною білизною: плюси та мінуси такого рішення

Дизайн спальні – це не завжди легко і просто. Багато людей прагнуть створити цей простір таким, щоб сприяв релаксації, часто віддаючи перевагу приглушеним кольорам і багатошаровим текстурам. І навпаки, інші віддають перевагу яскравим кольорам і візерункам, які наповнюють приміщення енергією.

Але питання, чи повинні поєднуватися штори для спальні та постільна білизна, актуальне для всіх нас. Про це пише 24 Канал з посиланням на idealhome.

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Перш за все треба окреслити, що ж мається на увазі під "поєднанням" штор та постільної білизни.

Поєднуючи штори та постільну білизну, ви можете створити цілісний дизайн, який буде візуально приємним для сприйняття. Це поєднання стосується використання кольорів, візерунків і текстур, які координуються між двома текстильними елементами, незалежно від того, чи йдеться про однакову тканину для обох, використання додаткових відтінків у тій самій колірній палітрі чи повторювані візерунки.

Це справді чудовий спосіб створити гармонійний дизайн, який має скоординований вигляд, створюючи в кімнаті відчуття навмисності. Завдяки переливним кольорам і візерункам створюється витончене й елегантне відчуття,

– кажуть фахівці.

Переваги поєднання штор із постільною білизною

Це створює єдиний і гармонійний вигляд, який може покращити загальну естетичність кімнати. Такий підхід може бути особливо привабливим у таких приміщеннях, як дитячі кімнати, створюючи єдиний і узгоджений дизайн, або в гостьових спальнях.

Поєднання штор і постільної білизни може значно покращити загальне відчуття кімнати, створивши акуратний, гармонійний простір. Це також допомагає встановити чітку тему у вашій спальні.

Поєднання штор із постільною білизною дає можливість створення чистого та цілісного простору. Так, це допомагає об’єднати простір і робить його більш продуманим.



Поєднуючи штори та постільну білизну, можна створити цілісний дизайн / Фото Future PLC/ Colin Poole

Недоліки такого поєднання

Попри те, що експерти погоджуються, що поєднання штор і постільної білизни створює відчуття єдності в кімнаті, вони також попереджають про кілька недоліків цього образу.

Використання однієї тканини або дизайну в усій кімнаті може зробити простір одноманітним або надмірним. Це також може обмежити візуальний інтерес кімнати через відсутність контрасту в кольорі, малюнку або масштабі.

Потрібно бути обережним, підбираючи штори та постільну білизну, оскільки ви ризикуєте зробити так, щоб спальня виглядала занадто однорідно, що може призвести до монотонного дизайну.

Яких правил слід дотримуватися, якщо ви все-таки поєднуєте штори та постільну білизну

Враховуйте масштаб візерунка:

Чудове правило, якого слід дотримуватися, підбираючи штори та постільну білизну, це не забувати, що масштаб дуже важливий. Якщо ви віддаєте перевагу великим, сміливим візерункам на шторах, то обов’язково збалансуйте це меншим, тонким візерунком на простирадлах.

Так само, якщо ви обираєте візерунки на обох елементах, тоді дозвольте одному бути більш сміливим, а іншому – більш приглушеним, щоб уникнути перевантаження простору.



Враховуйте масштаб візерунка / Фото Future PLC

Виберіть принт або колір:

Можна вибрати яскравий принт, який вам справді подобається, і постійно використовувати його через поєднання шпалер і штор у спальні, штор і постільної білизни або постільної білизни та шпалер. Проте фахівці радять уникати надто насичених моделей. Вони рекомендують мінімізувати "візуальний безлад", уникати гучних або надто складних конструкцій, які можуть перевантажити простір.

Якщо ви хочете підібрати підходящі штори та постільну білизну, виберіть один основний колір, який стане основою вашого дизайну, а відповідні елементи стануть тонкими доповненнями, що поєднують його.



Важливо враховувати правильний принт та кольори / Фото Laura Ashley