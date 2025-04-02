Помиляються всі: дизайнери інтер'єру зізналися, що б змінили у своїх будинках

Часто буває так, що вже після ремонту ми розуміємо, що зробили б щось по-іншому. Річ у тому, що передбачити усі моменти – дуже складно. Навіть експерти з інтер'єру хочуть змінити дизайн або проєктування своїх домівок після того, як пожили у них.

Троє дизайнерів інтер'єру розповіли, що б вони змінили у своєму домі і чому. Це корисно дізнатися тим, хто зараз перебуває на стадії ремонту. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.

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Додаткова ванна кімната

Засновниця і головна дизайнерка Georgina Wilson Associates Джорджина Вілсон шкодує, що не зробила окрему ванну поруч зі своєю спальнею. Експертка зробила акцент на тому, що усі її діти мали по окремій кімнаті і на додаткову ванну кімнату місця просто не залишилося.

Для цього будинку я все ще вважаю, що це було правильне рішення. Та якби я мала кілька додаткових квадратних метрів, то використала б їх для власної ванної кімнати! Зараз я ділю головну ванну кімнату з цілою сім'єю з п'яти осіб. З трьома підлітками в будинку часами це стає важко,

– пояснила Вілсон.

То ж якщо у вас є якісь сумніви, і ви відчуваєте, що вам може знадобитися додаткова ванна кімната, краще таки сплануйте її. Якщо, звісно, це дозволяє площа будинку чи квартири.



Великій сім'ї краще мати дві ванни / Фото Pinterest

Більше місця для комори

Креативна директорка лондонської студії дизайну інтер'єру Gunter&Co Ірен Гантер навпаки зробила окремі ванни для всіх дітей і для цього пожертвувала площею комори. Тепер дизайнерка шкодує про це рішення, адже комора виявилася дуже маленькою і їй незручно використовувати цей простір. Гантер мріє про те, щоб зробити комору більшою. Однак розуміння того, що саме велика комора, а не окремі ванни було б кращим рішенням, прийшло лише після її частого використання.

Більше яскравих кольорів

Керівниця відділу дизайну інтер'єру лондонської школи Zulufish Керолайн Мілс шкодує, що не використала більше темних і яскравих кольорів у своєму домі. Вона планує перефарбувати нейтральні стіни у своєму коридорі у яскравіший колір та додати шпалери з візерунком.

Передбачити усе – неможливо. Тому це нормально, якщо вам здається, що наступного разу ви б точно зробили по-іншому.