Дизайнерка інтер'єру поділилася, що вона ніколи не зробила б у своїй оселі

Багато людей прагнуть створити комфортну та затишну оселю. І їм важливо, щоб цей простір був одночасно функціональним і візуально привабливим.

Дизайнерка Анна Бойко в своєму тіктоці розповіла, що б вона ніколи не зробила як дизайнер інтер'єру у своїй оселі. Про це пише 24 Канал з посиланням на публікацію фахівця.

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Що дизайнерка інтер'єру не зробила б у своїй оселі

За словами дизайнерки, це інтер'єр в сірих, холодних тонах і, коли це все ще й підсвічено холодною підсвіткою.

Вона пояснила, чому. На її думку, цей колір є не затишним. Фахівець наголосила, що, звісно, є багато відтінків сірого і якщо вам подобається цей колір, то вона рекомендує краще обрати теплі відтінки.

Вона також наголосила, що не варто "ставити хрест" на сірому кольорі, зазначивши, що його можна "обіграти".

Це можна зробити за допомогою додаткових матеріалів і кольорів в приміщенні, тоді це матиме гармонійний вигляд.



Не варто повністю "ставити хрест" на сірому кольорі / Фото Unsplash

Однак, звісно, вибір дизайну інтер'єру у вашій домівці лише за вами. Обирайте той, який вам до вподоби і памʼятайте: головне, щоб вам у цьому просторі було комфортно і затишно.

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