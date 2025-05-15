Коридор у квартирі Дмитра Кулеби ніби справжня мистецька галерея

В оселі Дмитра Кулеби – довгий коридор, схожий на мистецьку експозицію. У ньому повно декоративних елементів, картин і книг.

Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба та його друга половинка, співзасновниця відомого книговидавництва, Світлана Павелецька, для проєкту "По хатах" провели екскурсію своїм помешканням. Особливу увагу привертає інтер'єр коридорного приміщення, передає 24 Канал.

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Вишуканий коридор у квартирі Кулеби

Коридор у будинку подружжя дуже довгий. Світлана Павелецька каже, що вони використовують його як експозицію. Стіни прикрашені картинами, кожна з яких має підсвітку. Також вздовж стін розташовані стелажі з улюбленими книжками пари і декоративними фігурками.

Всі стіни та двері пофарбовані в білий колір, що візуально розширює простір і надає йому чистоти та світла.

Ескурсія коридором подружжя / Скриншот

Центральна частина стелі має декоративну вставку теплого теракотового відтінку з абстрактним геометричним візерунком у білому кольорі. Це додає художнього акценту й розбавляє монотонність білих стін.

Декор стелі має свою історію. Під час роботи над одним дизайнерським проєктом Павелецькій сподобалися стельові шпалери, які створює відома нью-йоркська мисткиня. Втім, вони коштували дуже дорого. Тоді Павелецька попросила українську художницю намалювати цей принт зі шпалер у себе на стелі.

Вбудовані стельові світильники з круглими абажурами забезпечують м'яке та рівномірне освітлення по всій довжині коридору.

У коридорі також є вбудовані шафи з одягом / Скриншот

Загалом коридор справляє враження доглянутого, продуманого простору з інтелігентною та творчою атмосферою.