Колишній міністр закордонних справ показав, де мешкає разом із цивільною дружиною Світланою Павелецькою. Особливу увагу привертає дизайн ванної кімнати подружжя, передає 24 Канал.

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Яка ванна в ексочільника МЗС

У ванній кімнаті Дмитра Кулеби панує затишна, елегантна й водночас стримано розкішна атмосфера. Центральним елементом простору виступає величезна люстра з підвісними елементами, які нагадують мушлі або кристали. Освітлення м'яке і тепле. Це додає кімнаті приємної інтимності.

Овальна ванна стоїть відокремлено. Це популярне рішення у сучасному люксовому дизайні, яке надає простору вишуканості.

Який вигляд має ванна Кулеби / Скриншот

Великі дзеркальні шафи над раковиною – функціональні та візуально розширюють простір. Біля них також вбудоване підсвічування. Стільниця – чорна, можливо з натурального каменю (граніт або мармур), додає глибини і контрасту.

Стіни мають теплий світло-сірий або бежевий відтінок, а підлога виконана у класичній чорно-білій шаховій плитці.

Вікно з римськими шторами гарантує проникнення природного світла та приватність водночас. Обігрівач під вікном – класичне рішення для європейських інтер'єрів.

Окремо у ванній подружжя розташована душова кабіна. Верхній тропічний душ у золотистому оздобленні з вбудованим змішувачем та ручною лійкою – сучасне рішення з акцентом на комфорт і стиль. Також у кабіні розташована ніша для косметики. Вона вбудована у стіну, функціональна й водночас естетично стримана.

На стіні розміщена незвична картина у золотистій рамі з об'ємними декоративними елементами в центрі. Також у кімнаті є живі рослини, які додають природності та свіжості.

У приміщенні для змішувачів, рушникотримача й інших деталей використовується золотиста або латунна фурнітура. Це додає простору особливого благородства.

Отже, інтер'єр ванної кімнати Кулеби вирізняється вдалим поєднанням сучасного дизайну з класичними декоративними акцентами. Стримані кольори, благородні матеріали та тепле освітлення надають простору вишуканого і спокійного вигляду.