Як створити стильний домашній спортзал: практичні поради дизайнерів

Сучасний ритм життя часто не залишає часу на відвідування тренажерного залу. Через це все більше людей облаштовують власний спортивний куточок вдома. Проте домашній спортзал – це не просто місце для тренувань, а й частина інтер'єру, яка має гармонійно вписуватися в загальний дизайн оселі.

Дизайнери інтер'єру дали кілька порад, як облаштувати дорогий на вигляд і стильний домашній спортзал. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Поради з облаштування домашнього спортзалу

Створіть місце для зберігання

Щоб додати домашньому спортзалу відчуття продуманості та стилю, подбайте про місце для зберігання рушників, гантелей та іншого знаряддя. Це може бути шафа чи інше сховище.

Я вважаю, що красиве зберігання, як-от привабливі кошики, робить домашній тренажерний зал дорожчим,

– сказала дизайнерка інтер'єру Брелан Оуен Пірсон.

Крім того, це допоможе підтримувати чистоту й порядок.



Інтер'єр домашнього спортзалу / Фото Rachel Alyse Photography

Зосередьтеся на освітленні

Освітлення у спортзалі так само важливе, як в і решті кімнат. Якщо вам пощастило облаштувати місце для тренувань у кімнаті з природним світлом, то це чудово. Однак, якщо спортзал у підвалі, то потрібно подбати про якісне та яскраве освітлення. Варто додати дзеркала, адже візуально вони збільшуватимуть простір і робитимуть його світлішим.



Домашній спортзал потребує якісного освітлення / Фото Colleen Simonds Photography

Створіть конфіденційність

Конфіденційність – це ще одна запорука дорого вигляду спортзалу. Є багато способів, щоб реалізувати цей задум вдома. Наприклад, використати перегородки або смартскло, як на фото нижче. За потреби скло на цих дверях змінюється від матового до прозорого.



Смартскло у тренажерному залі / Фото Gilded Antler Photograph

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Додайте буфет

Невеличка шафа для їжі стане функціональним рішенням у домашньому спортзалі. Покладіть у неї воду, фрукти та корисну їжу, якою можна буде підкріпитися одразу після тренування.

Додайте спеціально виготовлену буфетну, укомплектовану елегантним холодильником для напоїв і організованим складом,

– сказав дизайнер Грег Рот.

До речі, на неї також можна поставити вазу з квітами або вазон, щоб пом'якшити інтер'єр і створити контраст твердим металам у приміщенні.



Буфет у спортзалі / Фото CarbonShack Design

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Додайте килим

Килимок від стіни до стіни у домашньому спортзалі миттю додасть відчуття розкоші. Він не лише матиме стильний вигляд, а й приглушуватиме звуки.



Домашній тренажерний зал / Фото FLOR

Домашній тренажерний зал може і має бути красивим, якщо у вас є бажання таким його зробити.