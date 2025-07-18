Страшно і незручно: де не можна розміщувати дзеркало у квартирі

Дзеркало – потужний елемент інтер'єру, який може як прикрасити простір, так і порушити його гармонію, якщо розташувати його невдало. Є кілька місць, де встановлювати дзеркало не варто – як з практичних, так і з естетичних причин.

Передусім слід уникати розміщення дзеркала навпроти входу в кімнату. Таке розташування часто вважається незручним, оскільки людина бачить себе одразу при вході, що може викликати дискомфорт, особливо у темний час доби. До того ж, згідно з уявленнями феншуй, дзеркало в цьому місці "відштовхує" енергію, не дозволяючи їй вільно проникати в простір, передає 24 Канал.

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Де не можна ставити дзеркало?

До того ж, за повір’ям, дзеркало, розміщене навпроти вхідних дверей, "виганяє удачу та гроші з дому". Енергія, яка заходить у дім, ніби відбивається й виходить назад. Дзеркало в темному просторі притягує негативну енергію або "розмножує" її. Також не радять ставити дзеркало напроти сходів — вважається, що енергія буде "скочуватись" і виходити з дому.

Небажано вішати дзеркало навпроти ліжка. Постійне відображення під час сну може порушувати відчуття безпеки, заважати розслабленню, а в нічний час – навіть викликати неспокій через рухи в темряві, які відбиваються в ньому.

Зверніть увагу! У народі вважають, що дзеркало "витягує душу", коли людина спить. Також кажуть, що вночі можна побачити в ньому "те, чого краще не бачити". Це пов'язано з вірою, що дзеркала – "портал" між світами. За прикметами, якщо подружжя спить навпроти дзеркала, це може сприяти зраді або втручанню "третьої особи". Вважається, що дзеркало "подвоює" і "впускає" третю енергію в стосунки.

Крім того, не варто розміщувати дзеркало над ліжком. Навіть якщо воно міцно прикріплене, часом достатньо одного поштовху або випадку, щоб трапилась аварія. Ризик просто не виправданий.

Дзеркало навпроти вікна, що виходить на шумну або неестетичну вулицю, теж не найкраще рішення. Воно може "впускати" у дім зайву візуальну метушню або некрасиві краєвиди, дублюючи їх у кімнаті.

Де не треба розміщувати дзеркала / Фото Pexels

Дзеркала добре підсилюють природне світло. Але надмірне відбиття яскравого сонячного світла може бути сліпучим і неприємним. Особливо якщо дзеркало потрапляє під прямі промені зранку або ввечері. Краще повісити його так, щоб воно відбивало м'яке, розсіяне світло.

Не варто ставити дзеркало там, де воно відображає безлад або непривабливі частини інтер'єру. Воно лише подвоїть враження хаосу або недоглянутості.

Дзеркало над каміном – популярне дизайнерське рішення, але якщо камін занадто високий, дзеркало буде відображати лише стелю, а не простір або освітлення. Якщо кімната з високими стелями – можна спробувати, але краще все ж залишити дзеркало на рівні очей, щоб воно виконувало свою функцію.

Дзеркало у ванній – необхідність. Але розміщення навпроти душу чи унітазу може викликати дискомфорт у користувачів. Особливо це стосується гостьових ванних кімнат.

Зауважте! Дзеркало навпроти дверей у ванній чи туалеті, за повір’ям, "змиває багатство", особливо якщо двері завжди відкриті. Вважається, що через дзеркало гроші буквально "витікають".

Хоча це не правило, а радше етикет: багато людей не люблять бачити себе або інших під час споживання їжі. Дзеркало на рівні очей у їдальні може відволікати або викликати незручність. Краще розмістити його вище або в зоні, де воно відбиватиме не людей, а світло чи декоративні елементи.

Це може здатися очевидним, але дзеркало на стелі – погана ідея. По-перше, це небезпечно. Якщо воно впаде – наслідки можуть бути трагічними. По-друге, це неефективний спосіб "розширити" простір: воно просто відбиватиме підлогу й викликатиме запаморочення. А ще – створює проблеми з приватністю. Такий декор краще залишити в минулому.

До слова, за християнськими традиціями, дзеркало не можна ставити навпроти ікон – це вияв неповаги, адже священне не повинно відбиватись, особливо коли хтось дивиться у дзеркало одночасно.