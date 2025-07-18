Прежде всего следует избегать размещения зеркала напротив входа в комнату. Такое расположение часто считается неудобным, поскольку человек видит себя сразу при входе, что может вызвать дискомфорт, особенно в темное время суток. К тому же, согласно представлениям фэншуй, зеркало в этом месте "отталкивает" энергию, не позволяя ей свободно проникать в пространство, передает 24 Канал.

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Где нельзя ставить зеркало?

К тому же, по поверью, зеркало, размещенное напротив входной двери, "выгоняет удачу и деньги из дома". Энергия, которая заходит в дом, будто отражается и выходит обратно. Зеркало в темном пространстве притягивает негативную энергию или "размножает" ее. Также не советуют ставить зеркало напротив лестницы - считается, что энергия будет "скатываться" и выходить из дома.

Нежелательно вешать зеркало напротив кровати. Постоянное отражение во время сна может нарушать чувство безопасности, мешать расслаблению, а в ночное время – даже вызвать беспокойство из-за движений в темноте, которые отражаются в нем.

Обратите внимание! В народе считают, что зеркало "вытягивает душу", когда человек спит. Также говорят, что ночью можно увидеть в нем "то, чего лучше не видеть". Это связано с верой, что зеркала – "портал" между мирами. По приметам, если супруги спят напротив зеркала, это может способствовать измене или вмешательству "третьего лица". Считается, что зеркало "удваивает" и "впускает" третью энергию в отношения.

Кроме того, не стоит размещать зеркало над кроватью. Даже если оно прочно прикреплено, порой достаточно одного толчка или случая, чтобы случилась авария. Риск просто не оправдан.

Зеркало напротив окна, выходящего на шумную или неэстетичную улицу, тоже не лучшее решение. Оно может "впускать" в дом лишнюю визуальную суету или некрасивые виды, дублируя их в комнате.

Где не надо размещать зеркала / Фото Pexels

Зеркала хорошо усиливают естественный свет. Но чрезмерное отражение яркого солнечного света может быть ослепительным и неприятным. Особенно если зеркало попадает под прямые лучи утром или вечером. Лучше повесить его так, чтобы оно отражало мягкий, рассеянный свет.

Не стоит ставить зеркало там, где оно отражает беспорядок или неприглядные части интерьера. Оно лишь удвоит впечатление хаоса или неухоженности.

Зеркало над камином – популярное дизайнерское решение, но если камин слишком высокий, зеркало будет отражать лишь потолок, а не пространство или освещение. Если комната с высокими потолками – можно попробовать, но лучше все же оставить зеркало на уровне глаз, чтобы оно выполняло свою функцию.

Зеркало в ванной – необходимость. Но размещение напротив душа или унитаза может вызвать дискомфорт у пользователей. Особенно это касается гостевых ванных комнат.

Обратите внимание! Зеркало напротив двери в ванной или туалете, по поверью, "смывает богатство", особенно если дверь всегда открыта. Считается, что через зеркало деньги буквально "вытекают".

Хотя это не правило, а скорее этикет: многие люди не любят видеть себя или других во время потребления пищи. Зеркало на уровне глаз в столовой может отвлекать или вызывать неудобство. Лучше разместить его выше или в зоне, где оно будет отражать не людей, а свет или декоративные элементы.

Это может показаться очевидным, но зеркало на потолке – плохая идея. Во-первых, это опасно. Если оно упадет – последствия могут быть трагическими. Во-вторых, это неэффективный способ "расширить" пространство: оно просто будет отражать пол и вызывать головокружение. А еще – создает проблемы с приватностью. Такой декор лучше оставить в прошлом.

К слову, по христианским традициям, зеркало нельзя ставить напротив икон – это проявление неуважения, ведь священное не должно отражаться, особенно когда кто-то смотрит в зеркало одновременно.