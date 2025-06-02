"Скарбниця" збалансованого дизайну: як Джастін та Гейлі Бібер облаштували полиці у вітальні

Знаменитості, облаштовуючи свої оселі, завжди намагаються зробити їх вишуканими на вигляд. Вони прагнуть подарувати візуальну привабливість всім кімнатам, зокрема і вітальні.

Зіркове подружжя Джастін та Гейлі Бібер облаштували свою вітальню зі смаком та стилем. Особливу увагу у цьому просторі привертають полиці, які відображають збалансований дизайн. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Полиці у вітальні Джастіна та Гейлі Бібер

Вітальня подружжя має вбудовані полиці, що розміщені з обох боків каміна. Вони стилізували їх під колекції книг, ваз і скляних скульптур, як великих, так і малих.

Відкритий простір є невід'ємною частиною загальної естетики, сприяючи створенню яскравої, мінімалістичної, але персоналізованої атмосфери.

Відтворити подібний стиль стелажів у вітальні, як у Біберів, можна, враховуючи певні рекомендації.

Дизайнерка радить, щоб розпочати створення схожого образу варто почати зверху.

Уявіть собі полиці, з якими ви працюєте, як піраміду: один великий акцентний елемент розмістіть угорі по центру, щоб привернути увагу, а потім переходьте вниз, щоб створити ширину, розмістивши на рівні очей менші предмети, такі як фоторамки та свічки,

– радить дизайнерка щодо декорування полиць.

Вона рекомендує розподілити по всій ширині нижніх полиць такі предмети, як книги, коробки для зберігання або скульптурні елементи.

"Цей метод піраміди створює візуальну гармонію та запобігає тому, щоб верхня частина полиць виглядала перевантаженою або захаращеною", – пояснює фахівець.

Ба більше, вона зазначає, що схема не обов'язково має бути симетричною або дзеркальним відображенням з обох боків.

За її словами, "створення подібних пропорцій та рівнів висоти з обох боків досягає збалансованого, але не "надто стилізованого" вигляду".