Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

Дивіться також Мрія кожного любителя моди: Донателла Версаче показала, як облаштувала гардеробну

Який диван вибрала Різ Візерспун для тераси

Простір американської акторки плавно розмиває межі між відпочинком у приміщенні та біля дому. Земляно-м'ятно-зелена колірна гама доповнює навколишню зелень, яку видно крізь великі вікна, створюючи відчуття перехідного простору, що пропонує перепочинок від сонця влітку.

У цій заскленій терасі все облаштовано зі смаком, але один з елементів, який привертає увагу, – білий плетений диванчик.

Вироби з ротанга та плетені вироби стали популярними в американських будинках наприкінці 1950-х та 1960-х років. У наш час ці матеріали, мабуть, досягли ще більшого рівня популярності, що підкреслюється вибором акторки.

Їхню незмінну привабливість можна пояснити універсальністю: вони однаково ефектно виглядають як у приміщенні, так і на вулиці, демонструючи стійкість до різних погодних умов.

Різ показує, що хоча плетені меблі мають довготривалу привабливість у приміщенні, вони особливо вигідні для використання на відкритому повітрі. Такі меблі можуть додати вашому внутрішньому дворику атмосферу "розслабленої розкоші". Ключ до досягнення такої естетики лежить у ретельному підборі матеріалів та дизайну.

Я думаю, що, перш за все, метою мінімалістичного, "тихого розкішного" саду є створення відчуття комфорту та спокою. Садові меблі з ротанга або дерева чудово вписуються в цю естетику завдяки своїм органічним текстурам та нейтральній кольоровій палітрі,

– стверджують фахівці.