Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Какой диван выбрала Риз Уизерспун для террасы

Пространство американской актрисы плавно размывает границы между отдыхом в помещении и возле дома. Земляно-мятно-зеленая цветовая гамма дополняет окружающую зелень, которую видно сквозь большие окна, создавая ощущение переходного пространства, предлагающего передышку от солнца летом.

В этой застекленной террасе все обустроено со вкусом, но один из элементов, который привлекает внимание, – белый плетеный диванчик.

Изделия из ротанга и плетеные изделия стали популярными в американских домах в конце 1950-х и 1960-х годов. В наше время эти материалы, пожалуй, достигли еще большего уровня популярности, что подчеркивается выбором актрисы.

Их неизменную привлекательность можно объяснить универсальностью: они одинаково эффектно выглядят как в помещении, так и на улице, демонстрируя устойчивость к различным погодным условиям.

Риз показывает, что хотя плетеная мебель имеет долговременную привлекательность в помещении, она особенно выгодна для использования на открытом воздухе. Такая мебель может добавить вашему внутреннему дворику атмосферу "расслабленной роскоши". Ключ к достижению такой эстетики лежит в тщательном подборе материалов и дизайна.

Я думаю, что, прежде всего, целью минималистического, "тихого роскошного" сада является создание ощущения комфорта и спокойствия. Садовая мебель из ротанга или дерева прекрасно вписывается в эту эстетику благодаря своим органическим текстурам и нейтральной цветовой палитре,

– утверждают специалисты.