Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Гардеробная Донателлы Версаче

В одной из недавних публикаций в инстаграме дизайнер показала свою гардеробную. Кроме неповторимой коллекции одежды и обуви Донателлы, поражает и сама идея организации шкафа.

Заметно, что она мастерски использовала вертикальное пространство в помещении и скоординировала цвет вещей.

Поэтому, первое, что бросается в глаза, это то, как она зонировала пространство. Целая стена с полками отведена для ее обуви, а одежда размещена над аксессуарами, которые подходят друг к другу и легко сочетаются между собой. Все совмещено по цвету, что создает целостный вид в комнате. Более того, это позволяет чрезвычайно легко увидеть всю одежду и выбрать наряд.

Донателла также умело использует вертикальное хранение в своем шкафу. Как человек с большим количеством одежды ей нужно проявить креативность, чтобы найти место для всего. Вместо того, чтобы просто складывать сумки и обувь на высоких полках, Донателла также вешает много своих платьев и пальто на вешалки у потолка. Поэтому, она максимизировала пространство и сделала его таким, где ничего не путается.

Напомним, ранее мы рассказывали, о гардеробной Майли Сайрус. Она поражает яркими узорами и оттенками, что привлекают внимание с первых секунд.