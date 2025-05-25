Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

Дивіться також Обрала шпалери, що "захоплюють сферу інтер'єру": який має вигляд ванна кімната Сабріни Карпентер

Гардеробна Донателли Версаче

В одній з нещодавніх публікацій в інстаграмі дизайнерка показала свою гардеробну. Окрім неповторної колекції одягу та взуття Донателли, вражає і сама ідея організації шафи.

Помітно, що вона майстерно використала вертикальний простір в приміщенні та скоординувала колір речей.

Відтак, перше, що впадає у вічі, це те, як вона зонувала простір. Ціла стіна з полицями відведена для її взуття, а одяг розміщено над аксесуарами, які пасують один до одного та легко поєднуються між собою. Все поєднано за кольором, що створює цілісний вигляд в кімнаті. Ба більше, це дозволяє надзвичайно легко побачити весь одяг та обрати вбрання.

Донателла також вміло використовує вертикальне зберігання у своїй шафі. Як людина з великою кількістю одягу їй потрібно проявити креативність, щоб знайти місце для всього. Замість того, щоб просто складати сумки та взуття на високих полицях, Донателла також вішає багато своїх суконь і пальто на вішалки біля стелі. Тож, вона максимізувала простір та зробила його таким, де нічого не плутається.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, про гардеробну Майлі Сайрус. Вона вражає яскравими візерунками та відтінками, що привертають увагу з перших секунд.