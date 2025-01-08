Про це пише 24 Канал з посиланням на homesandgardens.

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Гардеробна Майлі Сайрус

У виданні пишуть, що побачивши світлину гардеробної Майлі Сайрус, вони переконалися, що максималізм – це шлях до 2025 року.

Зокрема, гардеробна американської співачки справді може заволодіти увагою з перших секунд. Так, у цій кімнаті є пара стільців у стилі 70-х років, один помаранчевий і один фіолетовий, обидва з чудовим візерунком. Крім цього, у приміщенні одразу впадає в очі чорно-білий леопардовий принт, а також фіолетовий килим із тонким малюнком.

Поєднання візерунків "розсічено" скляним журнальним столиком. Різноманітність текстур і візерунків точно вписується в постійну тенденцію дофамінового декору, доводячи, що більше означає більше (і що ця філософія в тренді цього року).

Співачка бездоганно поєднує сміливі візерунки та яскраві кольори у своїй гардеробній, доводячи, що грайливий контраст може творити чудеса в просторі,

– ідеться у виданні.