Так, дизайнери та експерти поділилися перевагами та недоліками цього тренду. Про це пише 24 Канал з посиланням на homesandgardens.

Дивіться також Чому лінолеум може бути не найкращим вибором: недоліки, на які варто зважити

Переваги

Штори для кухонних шаф надають схемі м'якість. Основна причина, чому можна замінити дверцята кухонної шафи на штори, полягає в тому, що вони привносять м'якість і тепло в схему кухні, роблячи її миттєво більш домашньою.

Вони пропонують "гнучкість" дизайну. Оскільки штори, як правило, легко міняються та знімаються, вони забезпечують більшу гнучкість дизайну, дозволяючи легко змінити зовнішній вигляд вашої кухні. Якщо ви любите адаптувати свої кімнати до пори року, це чудовий спосіб зробити це.



Шторки можна змінювати, коли хочеться / Фото Neptune

Недоліки

Штори для шафи забезпечують менший захист. У той час як суцільні двері повністю приховують те, що знаходиться за ними, забезпечуючи бар’єр від пари, пилу та запахів, завіса просто не забезпечує такого ж ступеня захисту. Це варто враховувати, якщо ви збираєтеся зберігати делікатні предмети або дорогоцінні предмети, як-от весільні подарунки чи речі, отримані у спадок. Ваші каструлі та сковорідки, підноси чи глечики, швидше за все, прослужать довше, якщо їх зберігати за міцними дверцятами.

Штори затримують пил і алергени. Оскільки штори можуть притягувати пил і алергени, вони можуть бути не найкращим вибором для людей із чутливістю.



Штори можуть затримувати алергени / Фото Molly Mahon

Менш довговічні, ніж двері. На кухнях, де бризки та розливи є звичайним явищем, штори можуть потребувати частішого чищення, ніж суцільні двері, каже фахівець Лорен Гілберторп. Тканина може з часом не триматися так добре, як меблі, особливо в місцях інтенсивного використання, де вона може зачепитися або порватися.