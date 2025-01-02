Щоб прийняти зважене рішення, важливо знати про основні недоліки лінолеуму. Про це пише 24 Канал з посиланням на housedigest.

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Недоліки лінолеуму

Лінолеум може бути стійким до подряпин, але він не захищений від вм'ятин

Хоча лінолеум може досить добре витримувати невеликі подряпини, він все ще чутливий до вм’ятин і глибоких подряпин.

Цей тип підлогового покриття створює комфортне відчуття під ногами, але він недостатньо міцний, щоб витримати важкі меблі чи високі підбори. Це означає, що ви не повинні ходити по лінолеуму у взутті з підборами та необережно розставляти меблі, інакше кімната буде позначена нерівностями та поглибленнями.

Лінолеум схильний вицвітати на сонці або жовтіти в темряві

Іншим недоліком підлоги з лінолеуму є те, що він також схильний вицвітати під впливом надмірної кількості сонячних променів. Якщо ви встановили лінолеум у кімнаті з вікном на південну сторону, вам доведеться ретельно закривати вікна від сонця, якщо ви не хочете, щоб ваша підлога почала вицвітати.

Через це вам доведеться турбуватися про те, щоб закрити жалюзі в години пік, а також постійно переміщати килимки, щоб дати підлозі можливість залишитися того самого кольору, оскільки там, де не було сонячного світла, залишиться контур.



Лінолеум має свої недоліки / Скриншот з сайту Cleanipedia