Є щонайменше шість ключових аспектів вашої кухні, на які гості, найімовірніше, звернуть увагу. Про це пише 24 Канал з посиланням на thespruce.

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На що гості завжди звертають увагу в кухні

Зона раковини. Нікому не подобається брудна чи безладна раковина, і гості звертають на це увагу. Подбайте про цю зону та витріть раковину і прилеглу до неї територію до того, як прийдуть гості.



Гості можуть звертати увагу на зону раковини в кухні / Фото Unsplash (charlesdeluvio)

Освітлення. Недостатня кількість світла, і ваша кухня може здаватися закритою. Занадто багато світла, і ваша кухня починає виглядати так, ніби ви працюєте в ресторані.

Тепле, розсіяне освітлення ідеально підходить для створення настрою, каже фахівець Адам Данн. За його словами, додавання кількох джерел освітлення також може допомогти освітлити кімнату, зберігаючи комфортну атмосферу.

Подумайте про вбудоване освітлення, робоче освітлення під шафами та декоративні світильники.



Освітлення відіграє важливу роль / Фото Unsplash (Christa Grover)

Безлад на стільницях і шафах. Дизайнери погоджуються: захаращені стільниці та шафи – це найгірше. Безлад і неорганізованість створюють відчуття хаосу, що може викликати у людей занепокоєння, кажуть вони.

Приберіть стільниці до того, як прийдуть гості. Загалом можна використовувати рішення для зберігання, які приховують ті предмети, які ви часто використовуєте, але водночас залишити їх доступними, наприклад, шафки для побутової техніки та висувні полиці.

Варіанти місць для сидіння. Іноді гості хочуть скласти вам компанію, поки ви готуєте страви на кухні. Тому продумано спроєктовані комфортні меблі гарантовано привернуть увагу.

Шафи. Вони, ймовірно, займають більшу частину стіни на кухні, тому гості звернуть увагу на це. Відтак, вм’ятини, подряпини або відшарування фарби, можуть зробити кухню занедбаною.



Шафки на кухні завжди привертають увагу / Фото Unsplash (Rune Enstad)

Домашні, багатошарові акценти. Кухні часто складаються з великих речей: побутової техніки, шаф, центрального острівця, але дрібні деталі не менш важливі.

Коли ви заходите на кухню і відразу відчуваєте себе як вдома, це, мабуть, через багатошаровість деталей дизайну. Тож світло, аромати та ретельно підібрані аксесуари, рослини чи свічники, створюють гостинну атмосферу, яка відображає особистий стиль.