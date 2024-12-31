Про це пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Ви витираєте пил у неправильному порядку. Коли ви прибираєте будь-яку кімнату, найкращий підхід – зверху вниз. Це дозволяє бруду, який ви витираєте з високих поверхонь, падати на землю, де можна потім його прибрати.

Ви використовуєте неправильні інструменти. Якщо ви хочете запобігти повторному накопиченню пилу, вам потрібні відповідні інструменти чи засоби. Фахівці радять використовувати чисту тканину з мікрофібри. Тканина має бути настільки вологою, щоб зібрати пил, не залишаючи смуг вологи. Волога ганчірка з мікрофібри майже ніколи не залишає ворсинок або пилу, як багато інших ганчірок для прибирання пилу, тому вона значною мірою запобігає накопиченню пилу після того, як ви прибираєте.



Важливо обирати правильні засоби для прибирання, щоб не розносити пил / Фото Unsplash (Heather Ford)

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Ви використовуєте неправильну техніку. Якщо ваша ганчірка для витирання пилу зім’ята, ви не "вловите" весь пил. Але якщо акуратно згорнути тканину та тримати її рівною, нею буде легше та ефективніше витирати забруднену поверхню.

Ви не переміщуєте великі предмети. Пил збирається під, навколо та позаду більшості приладів. Якщо це можливо, потрібно пересунути більші прилади з їхніх місць, щоб помити поверхню.

Ви не доглядаєте за своїми вікнами. Легко забути витерти пил з віконних рам, жалюзі та карнизів для штор — усі вони можуть накопичувати пил, який потім розноситься по дому.