Про це пише 24 Канал з посиланням на homesandgardens.

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Святковий декор будинку Кендалл Дженнер

Ідея новорічного декору будинку моделі неймовірно проста. Так, вічнозелені віночки прикріпили на ворота і стіни, що оточують її будинок. Потім Кендалл прикрасила їх великими червоними бантами. На краю під’їзної доріжки її команда дизайнерів припаркувала вінтажну вантажівку Chevy кремового кольору та заповнила її маленькими ялинками. Весь дизайн гарний та акуратний, але банти справді доповнюють вигляд.

Аксесуар точно відповідає тенденціям новорічного декору. Ріаннон Мастерс, дизайнер інтер’єру та керівник бренду Piglet in Bed каже, що цього року банти зробили величезний вплив на дизайн інтер’єру, і стають затребуваним акцентом домашнього декору, особливо у святковий сезон.

"Людям подобається ідея розміщувати банти та стрічки на своїх різдвяних ялинках, але деякі роблять крок далі, додаючи великі банти до своїх віночків, щоб додати ще більшої родзинки цього святкового сезону", – каже фахівець.