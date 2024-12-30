Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Забагато безладу

Забагато безладу, особливо безлад із взуття чи коробок, може зробити ваш дім дещо неохайним. Але занадто мало речей може створити враження, що ви навіть не живете там.

Швидке вирішення: створіть "навмисний безлад". Подумайте про важливі для вас та красиві предмети, поставте добірку книг і кілька творів мистецтва. Переконайтеся, що на полицях або журнальному столику є вільні місця, щоб це не здавалося надмірним.

Недостатньо місць для гостей

Забезпечити зручне сидіння для всіх може бути складно, особливо якщо у вас обмежений простір для встановлення ще одного стільця у вашій вітальні. Але очевидно, що нікому не буде комфортно сидіти на підлокітнику дивана або на дерев’яній підлозі.

Швидке вирішення: Подумайте про маленькі табуретки чи пуфики, які можна заховати під консольним столиком і витягнути, коли вони знадобляться, каже фахівець.



Краще забезпечити достатню кількість місць для сидіння / Фото Unsplash (Outsite Co)

Незручне сидіння

Жорсткі стільці з високою спинкою або тверді крісла можуть змусити ваших гостей почуватися не зовсім розслаблено.

Швидке рішення: перевірте стільці перед покупкою – і зробіть комфорт частиною рішення замість того, щоб просто вибрати естетично привабливі меблі. Розгляньте м’які стільці або подушки для стільців, щоб зробити місця для сидіння зручнішими.

Занадто багато подушок

Декоративні подушки можуть допомогти зробити ваш диван затишним і гостинним, але надмірна їх кількість може змусити людей сидіти на краєчку своїх сидінь або думати, куди подіти додаткові подушки, щоб вони могли сісти.

Швидке вирішення: обдумайте оптимальну кількість подушок на диван, аби їх не було забагато.



Не потрібно ставити занадто багато подушок на диван / Фото Unsplash (Naomi Hébert)

Жорстке освітлення

Якщо у вас є яскраве холодне біле освітлення та використовуються виключно верхні світильники, ви надасте своєму дому суворий вигляд, а не створите затишне місце для відпочинку.

Швидке вирішення: поставте кілька настільних або торшерних ламп, які наближають освітлення до вас, і замініть холодні лампочки на тепліші.