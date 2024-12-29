Незалежно від того, чи плануєте ви комплексний ремонт, чи просто хочете покращити стіни за допомогою свіжого шару фарби, бажано уникати імпульсивних рішень, про які згодом ви можете пошкодувати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на housedigest.

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Уникайте яскраво-білої фарби

Ви можете подумати, що вибір яскраво-білої фарби для вашої вітальні зробить меблі, декор та інші аспекти помітними. Або, можливо, ви думаєте, що білі стіни створять ілюзію того, що простір насправді більший, ніж є. Проте Шива Самієї, дизайнер інтер’єру та генеральний директор Shiva Samiei & Co, стверджує, що вибір яскраво-білого кольору для стін у вашій вітальні є серйозною помилкою, яку люди можуть зробити, вибираючи колір фарби.

Якщо ви все ж хочете максимально збільшити яскравість у своєму просторі, фахівець рекомендує вибрати білий колір фарби з тонкими відтінками, який створить більш гостинне і менш різке та стерильне відчуття у вашій вітальні.



Білий колір для стін у вітальні – не найкращий вибір / Фото Lotus Design N Print

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Шоколадно-коричнева фарба поглинає занадто багато природного світла у вітальні

Однак, якщо один із варіантів, який ви шукаєте для своєї вітальні, — шоколадно-коричневий, краще подумати ще раз, перш ніж малювати його на стінах. Фахівець розповів, що вибір такого кольору виявився досить проблематичним для одного з нещодавніх клієнтів.

"Цей темний відтінок поглинав 70% природного світла і робив вітальню площею 400 квадратних футів схожою на печеру. Він також показував кожен відбиток пальця та пил", — каже експерт.

Насичено-оливкова зелена фарба може бути досить гнітючою

Алексіс Оріврі, інвестор у нерухомість і засновник Riv Buys Properties, категорично застерігає від оливково-зеленої фарби для житлового приміщення. Під час ексклюзивного інтерв’ю з House Digest вона пояснює, що темно-зелений колір насправді може "зробити простір застарілим і надмірно важким, викликаючи відчуття ностальгії, яке не відповідає сучасним тенденціям дизайну, які віддають перевагу більш свіжій, яскравій естетиці".

Червона фарба надто домінує і переважає для вітальні

Багато людей планує використати червону фарбу, щоб по-справжньому підкреслити стіни та надати всій кімнаті сміливого вигляду. Якщо ви виберете червону фарбу, то вона може повністю переповнити вашу кімнату та затьмарити всі інші елементи декору та акценти, які також заслуговують на увагу.



Червоний колір може затьмарити інші елементи декору у вітальні / Фото Unsplash (Weichao Deng)

Темно-вугільний колір

Рене Тоуелл, дизайнер інтер’єру та засновник Home Inspo TV, визначає темно-вугільний як найгірший колір для вітальні.

Фарбування ваших стін у такий темний колір не тільки зробить кімнату меншою, ніж вона є насправді, але й створить у ній відчуття пригнічення, вказує Тоуелл.