Про це пише 24 Канал з посиланням на housedigest.

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Кухню розглядають лише як функціональне місце

Кухня – не лише місце для приготування їжі, вона також є місцем, де збирається сімʼя чи друзі. Враховуючи її багатогранну роль, експерти вважають, що простір не має бути суворим, а має бути теплим і привабливим.

Якщо ви любите мистецтво, подумайте про те, щоб повісити деякі з ваших улюблених творів у куточку кухні. Можливо, роздруківка з вашої сімейної подорожі буде гарним варіантом, щоб згадувати поїздку щоразу, коли ви готуєте млинці. Ви навіть можете наповнити свою кухню успадкованими предметами, наприклад, кухонним столом вашої бабусі.

Переповнення стільниць

Ніщо так не може зробити простір неохайним, як безлад. У той час як кухонні прилади можуть трохи полегшити приготування їжі, зберігання всього на виду може зробити простір крихітним і непридатним для використання замість того, щоб виглядати як організована кухня. Одна з найпоширеніших проблем – це захаращені стійки.

Замість цього подумайте про те, щоб речі, якими ви користуєтеся щодня, залишалися на стільниці, тоді як предмети, які ви використовуєте рідше, можна заховати в шафу.

Вибір декору, який важко чистити

Кухні мають здатність забруднюватися. У насиченому робочому місці пил, бруд і жир неминучі. Через це потрібно пам’ятати про те, наскільки легко їх видалити з вашого декору. Один з фахівців каже, що одна з найбільших помилок, яку люди можуть припустити, коли прикрашають кухню, полягає в тому, що використовують предмети, які важко мити.



Краще обирати декор, який легко чистити / Фото Фeazy

Яскравий колір для кухні

Навіть якщо ви не є завзятим кухарем, ви, ймовірно, збираєтеся проводити значну кількість часу на своїй кухні, і ви хочете переконатися, що її декор вам не набридне. Експерти рекомендують починати з більш нейтрального тону.