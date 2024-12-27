Однак можна підготувати будинок до гостей за годину або менше. Про це пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Охайні приміщення за допомогою "методу кошика для білизни"

Оцініть всі житлові приміщення з інтенсивним рухом людей і приберіть непотрібні речі. Найшвидший спосіб зробити це – використовувати "метод кошика для білизни", каже Лорен Солтман, професійний організатор і засновник Living. Simplified.

Можна взяти порожній кошик для білизни та перейти від кімнати до кімнати, де будуть ваші гості, збираючи все, що не належить цьому простору, пояснює вона.



Приберіть оселю за допомогою "методу кошика для білизни" / Фото Unsplash (Francesca Tosolini)

Зверніть увагу на ванну кімнату

Ванна кімната – це місце, яке, ймовірно, відвідає кожен гість, тому варто швидко її оновити. Аарон Трауб, засновник My Professional Organize рекомендує прибрати особисті речі, такі як зубні щітки та засоби для макіяжу. Замініть рушник для рук на чистий, протріть раковину та швидко протріть сидіння та кришку унітаза. Свічка у ванній кімнаті теж може допомогти.

Провітрюйте свій простір

Коли люди заходять у дім, вони оцінюють речі і очима, і носом. Якщо надворі тепло, ви можете відкрити вікна, щойно дізнаєтеся, що вас відвідають гості, але якщо холодно, просто відчиніть вікна на кілька хвилин.

Фахівець пропонує пропилотяжити килими, запалити свічку чи розбризкати кімнату спреєм.

Освітлення

Вимкніть верхнє освітлення, а замість нього ввімкніть акцентні світильники для створення затишної гостинної атмосфери.



Освітлення відіграє важливу роль / Фото Unsplash (Francesca Tosolini)

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Приготуйте смачні закуски та кілька напоїв

Їжа може змусити гостя відчути себе бажаними, водночас вам не потрібно влаштовувати бенкет. Можна наповнити мисочки горіхами чи оливками. Інші прості варіанти включають нарізані овочі, сир чи крекери. Разом із парою легких закусок приготуйте різноманітні напої.

Привітно зустрічайте гостей

Навіть якщо ви відчуваєте себе трохи перевантаженими через те, що ви готувалися до приходу гостей за такий короткий період, спробуйте дозволити цій напрузі зникнути, коли гості прийдуть. Привітно привітайте їх біля дверей, обійміть та посміхніться.