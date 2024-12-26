Попри свій естетичний вигляд, квадратні ручки можуть бути схильні до деформації. Про це пише 24 Канал з посиланням на housedigest.

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Фурнітура квадратної форми

Найбільшою проблемою з квадратною фурнітурою для шафи є її схильність з часом нахилятися в сторону. Відтак, навіть найменше зміщення є очевидним.

Крім того, квадратна фурнітура може з часом ослабнути через постійне її вирівнювання.

Тож якщо ви шукаєте менш вибагливий варіант, можна вивчити альтернативи – круглі ручки та довгі тонкі ручки для шаф.

Круглі ручки, можливо, не наймодніший вибір, але вони є класикою не без причини. На відміну від квадратних ручок, у яких видно кожен невеликий нахил, круглі ручки завжди виглядають по центру. Вони також широко доступні в незліченних матеріалах, обробках і стилях. Якщо хочете класичний вигляд, то можна обрати поліровану латунь. Якщо ж віддаєте перевагу чомусь більш сучасному, то матовий чорний або матовий нікель будуть гарними варіантами.

Ще одна чудова особливість круглих ручок полягає в тому, що їх легко тримати. Їх гладка вигнута поверхня зручно лежить у руці.

Довгі тонкі ручки настільки ж функціональні, як і стильні. Ви можете легко схопити їх усією рукою або навіть кількома пальцями. Це робить їх особливо зручними.

Одна з найкращих переваг цих ручок – це їх надійність. На відміну від квадратних ручок, вони кріпляться двома гвинтами замість одного, що надійно тримає їх на місці. Вони також неймовірно універсальні – ви можете встановити їх вертикально, горизонтально або навіть по діагоналі для унікального вигляду.



Довгі тонкі ручки для шафи будуть гарним вибором / Фото Unsplash (Pickawood)