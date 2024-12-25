Про це пише 24 Канал з посиланням на homesandgardens.

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Як Кендалл Дженнер прикрасила свою оселю до Різдва

Різдвяна вітальня Дженнер є чудовим прикладом того, чому витончена колірна палітра та непідвладний часу декор ефективно працюють.

Житловий простір красиво прикрашений у традиційній зелено-червоній колірній гамі. Прикрашання червоним і зеленим кольором під час свят має важливе історичне коріння та символізує щедрість природи.

Це класичне поєднання кольорів, яке ніколи не вийде з моди, і багато хто з нас продовжує повертатися до нього з року в рік – незалежно від того, що зараз в моді.