Тому можна подумати про реалізацію цікавих ідей різдвяного декору для сходів, пише 24 Канал з посиланням на livingetc.
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Як прикрасити сходи до Різдва
Оберніть гірлянду навколо поруччя сходів
Гірлянда біля поруччя — це ідеальна ідея, яка завжди зробить сходи більш різдвяними. Відтак, можна обгорнути гірляндою поруччя та переплести їх красивими стрічками.
Гірлянда навколо поруччя – гарна ідея / Фото McGee & Co
Прикрасьте свою гірлянду стрічками
Якщо ви не любитель надмірного декору і хочете зберегти елегантність і простоту, чому б не спробувати створити власні чарівні стрічки, щоб прикрасити сходи?
Можна взяти приклад із стриманого, але вишуканого варіанту декору від Енні Слоан. Банти чималого розміру – це простий спосіб додати драматичності при вході в оселю.
Прикрашені сходи масивними бантами / Фото Annie Sloan
Прикрасьте простір підлоги
Загорнуті подарунки під ялинкою завжди створюють святковий настрій у вітальні, то чому б не використати цю ідею для різдвяного декору сходів?
Можна використати простір на сходах, щоб поставити невелику ялинку з мерехтливими вогнями для додаткової святкової магії.
Можна прикрасити самі сходи / Фото McGee & Co
Будьте простими та елегантними
Шикарний спосіб прикрасити ваші сходи на Різдво – це обернути акуратну гірлянду навколо поруччя і просто додати м’яко мерехтливі казкові вогники. Кілька подарунків унизу сходів створює додатковий святковий штрих.
Можна обрати акуратний, але гарний спосіб прикрасити сходи / Фото Sims Hilditch