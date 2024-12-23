Тому можна подумати про реалізацію цікавих ідей різдвяного декору для сходів, пише 24 Канал з посиланням на livingetc.

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Як прикрасити сходи до Різдва

Оберніть гірлянду навколо поруччя сходів

Гірлянда біля поруччя — це ідеальна ідея, яка завжди зробить сходи більш різдвяними. Відтак, можна обгорнути гірляндою поруччя та переплести їх красивими стрічками.



Гірлянда навколо поруччя – гарна ідея / Фото McGee & Co

Прикрасьте свою гірлянду стрічками

Якщо ви не любитель надмірного декору і хочете зберегти елегантність і простоту, чому б не спробувати створити власні чарівні стрічки, щоб прикрасити сходи?

Можна взяти приклад із стриманого, але вишуканого варіанту декору від Енні Слоан. Банти чималого розміру – це простий спосіб додати драматичності при вході в оселю.



Прикрашені сходи масивними бантами / Фото Annie Sloan

Прикрасьте простір підлоги

Загорнуті подарунки під ялинкою завжди створюють святковий настрій у вітальні, то чому б не використати цю ідею для різдвяного декору сходів?

Можна використати простір на сходах, щоб поставити невелику ялинку з мерехтливими вогнями для додаткової святкової магії.



Можна прикрасити самі сходи / Фото McGee & Co

Будьте простими та елегантними

Шикарний спосіб прикрасити ваші сходи на Різдво – це обернути акуратну гірлянду навколо поруччя і просто додати м’яко мерехтливі казкові вогники. Кілька подарунків унизу сходів створює додатковий святковий штрих.



Можна обрати акуратний, але гарний спосіб прикрасити сходи / Фото Sims Hilditch