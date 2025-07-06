Квартира Джорджа Клуні в Нью-Йорку за 6 мільйонів доларів: яка вона всередині – фото

Під час виступів у бродвейському хіті "На добраніч, і хай щастить" 64-річний актор кілька місяців мешкав у розкішних двокімнатних апартаментах у Mandarin Oriental Residences на П'ятій авеню. Наразі майже ідентичне житло в тому ж елітному будинку виставлене на продаж за трохи менше ніж 6 мільйонів доларів.

Клуні насолоджувався найкращими зручностями в повністю мебльованій орендованій квартирі, передає 24 Канал із посиланням на Realtor.com.

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Де мешкав легендарний Клуні

Сам будинок пропонує послуги класу люкс: спа-салон, басейн на даху, а також можливість резервування столиків у ресторані Boulud Privé, яким керує шеф-кухар з мішленівською зіркою Деніел Булюд.

Серед інших розкішних зручностей – косметичні процедури та масажі, які можна замовити безпосередньо в апартаменти для максимальної приватності.

Точна сума, яку Джордж Клуні заплатив за проживання, не розголошується, але наразі двокімнатні апартаменти з двома ваннами в цьому будинку здаються за приголомшливу суму – 40 000 доларів на місяць.

Головна спальня – це оаза спокою з ліжком king-size, вбудованим робочим столом і щедрим місцем для зберігання речей. Ванна кімната у спа-стилі включає подвійну раковину, велику ванну й паровий душ. Друга спальня, створена для комфорту та стилю, має два повнорозмірні ліжка та дизайнерське узголів'я.

На фотографіях апартаментів Клуні – вишуканий та стриманий сучасний інтер'єр і розкішні зручності.

Де мешкав на Бродвеї Клуні / Фото Mandarin Oriental Residences

Як раніше повідомляв New York Post, Джордж Клуні та його дружина вже придбали житло у Нью-Йорку – елітну квартиру в новобудові. Проте наразі невідомо, чи вона все ще їм належить, або ж Клуні вирішив зупинитися в Mandarin Oriental, щоб бути ближчим до театру Winter Garden, де проходила вистава.