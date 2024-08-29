Мовиться про піцу, якою актор під час зйомок "Загадкове вбивство 2" пригостив колег Адама Сендлера та Дженніфер Еністон. У виданні зазначили, що зірковий каст оцінив страву Клуні.

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Чим щотижня полюбляє ласувати Джордж Клуні

Видання зазначає, що про гастрономічні вподобання актора розповіла його шеф-кухар Вівіана Фріцці, яка працює на родину Клуні з 2013 року. Вона повідомила, що Джордж і його дружина Амаль щотижня влаштовують собі вечір піци.

Зіркове подружжя надає перевагу класичній італійській "Маргариті", обираючи за гарнір салат рукола. Фріцці також зазначила, що це не дивно, оскільки сім'я Клуні більшу частину свого часу проводить на озері Комо в Італії, а сама шеф-кухар теж є італійкою.

У виданні нагадали, що зйомки "Загадкового вбивства 2" також проходили на озері Комо. Це дало Клуні можливість запросити колег на один зі своїх знаменитих вечорів піци.

Вони запросили Джен і мене... ми завітали до них додому. Вони приготували для нас домашню піцу, і це був неймовірний вечір,

– згадував про той вечір Адам Сендлер в ефірі "Шоу Еллен Дедженерес".

Якщо ви теж хочете спробувати "вечерю Клуні", приготувати цю страву зовсім нескладно.

"Почніть з базової піци "Маргарита" з томатним соусом, сиром моцарела та свіжим базиліком. Схоже, Клуні насолоджується піцою з легким салатом з руколи – подібно до того, як це робить Іна Гартен (американська письменниця – 24 Канал). Вам краще вибрати салат без зайвої помпезності – наприклад, салат з дикої руколи або простий салат з руколою, щоб не перебивати смак піци", – розповіли у виданні.