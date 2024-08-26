Пара провела 10 днів на яхті на Французькій Рив'єрі, але, втомившись від постійної уваги папараці, вирішила скоротити подорож і повернутися раніше. За даними видання, після прильоту з Сардинії пара планувала провести вечерю і переночувати в колишньому особняку герцога Віндзорського, а вранці повернутися до Англії.

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Який був останній прийом їжі Леді Ді

Близько опівночі, після вечері в ресторані L'Espadon готелю Ritz, де вони зупинилися, принцеса Діана сідає в чорний Mercedes S600, не підозрюючи, що це була її остання трапеза.

Її останньою вечерею став класичний сніданок – омлет з грибами та спаржею. Разом із ним вона замовила класичну французьку страву – дуврську камбалу, а також порцію овочевої темпури.

Хоча невідомо, чи часто принцеса Діана обирала ранкові страви на вечерю, її харчові звички були добре задокументовані. Таким чином, є правдиві докази для того, щоб обґрунтувати, що Леді ДІ могла замовити, якби знала, що це остання вечеря.

Відомо, що до улюблених страв Королеви сердець належали пудинг з хлібом і маслом, запечена квасоля, яйця Сюзетт, райдужна форель з травами і часником, лічі, фаршировані баклажани та перець, курка-пашот і смажена баранина.