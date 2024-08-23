Водночас колишній особистий шеф-кухар Діани поділився, що однією з її улюблених страв був простий томатний мус. Якщо ви ще не куштували цю страву, то це фактично стиглі помідори, перетерті до однорідної консистенції й подані охолодженими.

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Що відомо про улюблену страву Леді Ді

Часто цю страву подають як заправку або закуску під час багатокомпонентних обідів, наприклад, у вигляді канапе на скибочках кростіні або з легкою ароматною заправкою, такою як трюфельна олія чи апельсиновий мармелад.

Дехто може подати її у келиху для мартіні. Однак принцесі Діані більше подобався пікантний варіант томатного мусу, який подавали з кропом і лобстером.

У своїй кулінарній книзі "Їсти по-королівськи" МакГрейді розповідав, що улюблений томатний мус принцеси Діани складався з простих інгредієнтів: помідорів, рослинної олії, цибулі, майонезу, сметани, томатної пасти, желатину та свіжого кропу.

Королівський шеф-кухар охолоджував мус в окремих креманках у холодильнику, а перед подачею обережно відділяв його від форми за допомогою ножа, викладав на тарілку і подавав зі смаженим на лимонному маслі хвостом лобстера і крес-салатом.

Зазначається, що для принцеси Діани томатний мус був більше, ніж просто унікальна страва.