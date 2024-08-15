Попри правила, іноді королівські особи порушують їх. Про заборони королівського меню розповів колишній дворецький і експерт з етикету Грант Гарролд.

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Що не їсть королівська родина

Одним із продуктів, які члени королівської сім'ї зазвичай уникають, є молюски. Це пов'язано з ризиком харчового отруєння.

Під час обіду члени королівської сім'ї мають бути обережними з молюсками через можливе отруєння. Це дуже розумний крок – відмовитися від вживання морепродуктів. Ми не хочемо, щоб у членів королівської родини була серйозна реакція на харчове отруєння. Особливо, якщо вони перебувають у закордонному турне. Тому зазвичай ви не знайдете цього в королівському меню,

– зазначив Гарролд.

Однак, як виявилося, правила не завжди дотримуються. Чарльз і Кейт час від часу нехтують ними. Наприклад, у 2013 році Чарльз не втримався і скуштував пару устриць під час фестивалю устриць у Вітстаблі.

А Кейт під час відвідин Багамських островів у 2022 році спробувала місцевий делікатес, який журналісти описали як "зазвичай вважається геніталіями самця морського равлика". Проте в цілому члени королівської сім'ї схильні уникати молюсків.

Ще два продукти, які королівська сім'я уникає, це цибуля і часник.

"У Букінгемському палаці не готують із часником. Вважаю, на випадок виникнення відрижки. Часнику в меню взагалі немає, а цибулі – в невеликих кількостях, імовірно, з тих самих причин", – пояснив колишній королівський шеф-кухар Джон Хіггінс.

Останнім продуктом, який ніколи не подадуть у палаці, є фуа-гра. Це рішення було прийняте Чарльзом багато років тому через "неетичний спосіб приготування".

Щоб приготувати фуа-гру, жорстоко годують качок і гусей до збільшення їхньої печінки, що засуджується багатьма групами захисту прав тварин. Як прихильник органічного землеробства і здорового способу життя, монарх також проти цього методу приготування.