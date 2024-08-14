Харчові отруєння є хворобами, що виникають через споживання їжі або напоїв, які містять токсичні речовини. Особливо легко можна отруїтися від фруктів, овочів, м'яса, грибів та інших продуктів.

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Чистота – запорука безпеки

Перше правило – чистота. Ретельно мийте руки перед приготуванням їжі та після туалету. Обов’язково промивайте фрукти та овочі, особливо якщо подаєте їх сирими.

Стежте за чистотою кухонного приладдя, використовуйте чисті та продезінфіковані поверхні для нарізання. Захищайте їжу від комах та тварин.

Тримайте окремо сире і готове

Не змішуйте сирі і готові страви. Використовуйте окремі дошки для нарізання сирих продуктів та готових страв.

Зберігайте продукти у закритому посуді, а сирі продукти не кладіть поверх готових страв у кошику для пікніка.

Перевіряйте терміни придатності

Переконайтесь, що продукти свіжі і мають правильний термін придатності. Уникайте купівлі їжі, особливо м'яса і молочних продуктів, на стихійних ринках. Також забудьте про звичку "проби" овочів і фруктів. Куштуйте продукти вже вдома, попередньо вимивши їх.

Тістечка і торти з кремом краще залишити вдома, оскільки вони можуть стати причиною отруєнь. Обмежте споживання сирих яєць та молочних продуктів.

Дотримуйтеся безпечної температури

Не залишайте приготовану їжу на відкритому повітрі понад дві години. Готуйте їжу безпосередньо перед пікніком і зберігайте залишки не більше доби в холодильнику. У спеку продукти швидко псуються.

Чиста вода – основа безпеки

Вживайте тільки чисту воду. Не пийте воду з водойм чи водогонів. Рекомендується споживати не менше 2 – 3 літрів води на день, хоча ця кількість може варіюватися залежно від способу життя та кліматичних умов.

Симптоми харчового отруєння

Перші ознаки отруєння можуть з’явитися раптово і включають підвищення температури, зниження апетиту, загальну слабкість, пронос, біль у животі, здуття, нудоту, блювання, холодний піт і низький тиск. При появі симптомів необхідно терміново зверніться до лікаря.

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