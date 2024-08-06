Зокрема, на TikTok можна знайти 52 мільйони постів, що роздають поради і обговорюють переваги та недоліки кави. Щоб розвіяти найпоширеніші міфи, видання звернулося до зареєстрованих дієтологів Мадді Паскваріелло та Роксані Ехсані.

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Чи дійсно кава шкідлива

Одна річ, яка є загальновизнаною в світі харчування, – це те, що кава досить корисна для нас,

– каже Паскваріелло.

Якщо ви дотримуєтеся дієтичних рекомендацій і не перевищуєте 400 міліграмів кофеїну на день (близько чотирьох чашок кави), то "немає причин хвилюватися, і, ймовірно, вона принесе користь".

Кава багата поліфенолами, антиоксидантами, які можуть запобігти розвитку певних хронічних захворювань, таких як серцево-судинні хвороби.

Крім того, за словами Ехсані "кава є натуральним стимулятором, який може допомогти вам бути більш бадьорим, підвищити енергію, продуктивність і поліпшити спортивні результати".

Втім, варто бути обережним до речей, які люди додають в каву. Мовиться про вершки, цукор, сиропи та мед. Ці додатки можуть зробити напій менш корисним.

Чи можна пити каву зранку

Дієтологи рекомендують своїм клієнтам вживати каву до полудня, оскільки пік ефектів кофеїну може тривати до шести годин і потенційно вплинути на ваш сон.

Я думаю, що один з найпоширеніших моментів, коли люди схильні перепивати каву, думаючи, що вони дуже втомлені, – це близько 14:00, 15:00 або 16:00,

– каже Паскваріелло.

Замість того, щоб ще раз пити каву в ці години, вона пропонує взяти перекус, багатий на клітковину, здорові жири або білки, для підвищення енергії.

Цілком нормально пити каву зранку, каже Паскваріелло, але вона радить тим, у кого є кислотний рефлюкс, спочатку випити води і трохи поїсти.

Дієтолог каже, що клієнти їй говорили, що пити каву зранку не завжди приємно.

"Я б просто рекомендувала людям не забувати пити склянку води перед або разом з кавою", – радить Ехсані.

Чи можна пити більше ніж 2 чашки кави на день

Діпак Чопра сказав виданню, що він п'є дві – три чашки кави до полудня. Це може здаватися занадто великою дозою для середньостатистичної людини, але Паскваріелло та Ехсані кажуть, що це насправді в межах здорового діапазону.

Пити дві – три чашки до полудня – це безпечно,

– каже Ехсані.

Втім, це за умови, що випито не більше 400 міліграмів кофеїну.

Зверніть увагу! Кофеїн міститься у газованих напоях, чаях, енергетичних напоях і шоколаді.

"Якщо ви поєднуєте таку кількість кави за короткий проміжок часу, звертайте увагу на те, що ви відчуваєте", – каже Паскваріелло.

Переконайтеся, що ви не використовуєте каву замість їжі і уважно стежте за тим, як це впливає на ваш апетит, говорить вона.