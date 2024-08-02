За інформацією китайських чиновників, в Шанхаї налічується понад 8 000 кав'ярень. Водночас згідно з доповіддю Шанхайського міжнародного фестивалю кавової культури, їх число досягло 9 553 наприкінці 2023 року.

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Як Шанхай став кавовою столицею світу

Культурний бум у сфері кави в Шанхаї стався після пандемії COVID-19. Зараз місцеві жителі охоче віддають перевагу кав'ярням для зустрічей з друзями та рідними, що сприяє розвитку цієї культури. Проте з такою великою кількістю нових закладів конкуренція за клієнтів стала надзвичайно жорсткою, і не всі кав'ярні зможуть вижити.

Шанхай від інших китайських міст відрізняє не лише велика кількість кав'ярень, а й різноманіття незалежних закладів, на відміну від домінування великих кавових мереж, таких як Starbucks та Luckin Coffee, в інших містах.

Нішеві кав'ярні, такі як Hidden Track, мають свій унікальний стиль і обмежене меню, що допомагає їм приваблювати клієнтів у переповненому ринку.

Шанхайці пишаються своєю кавовою культурою, яка стала частиною їхнього космополітичного іміджу. В столиці Китаю вважається модним бути побаченим у кав'ярні.

Кав'ярні стали не лише місцем для споживання кави, але і соціальною подією, де молоді люди зустрічаються, щоб провести час у модному оточенні.

Які є унікальні кав'ярні в Шанхаї

У Шанхаї можна відвідати кав'ярню AC, власники якої є людьми з порушенням слуху, а їх співробітники – глухі баристи. Перекладачка в AC Ян Янфан зазначає, що після пандемії "друзі дійсно хочуть зустрічатися за кавою чи напоєм, і Шанхай став містом з дійсно сильною кавовою культурою".

Також в Шанхаї є кав'ярня, де працюють сліпі працівники, а кава видається через отвір у стіні, за допомогою особи в костюмі мавпи.

На труднощі натрапляють китайські кав'ярні

Зараз у Шанхаї можна знайти до 18 кафе на відстані лише кількох сотень метрів, і всі вони заповнені клієнтами. Власники сподіваються, що цей тренд не є просто модною хвилею. Ринок кави в Китаї оцінюється у понад 260 мільярдів юанів (35 мільярдів доларів) і прогнозується, що він може зрости ще на 100 мільярдів юанів (13 мільярдів доларів).

Зі зростанням кількості кав'ярень зростає і експериментування з новими смаками і методами приготування кави. Наприклад, деякі кав'ярні, такі як R1070, використовують імпортовані з Японії зерна, попри високі витрати.

Оскільки витрати на оренду в Шанхаї високі, багато кав’ярень перетворюють свої приміщення на бари вночі, іноді з живою музикою.