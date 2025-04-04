Ідеї домашнього офісу з фото: як зручно та естетично облаштувати робочий простір

Працювати з дому – це зручно, але водночас може бути викликом, якщо робочий простір не продуманий. Вдале облаштування домашнього офісу не лише підвищує продуктивність, а й допомагає зберігати мотивацію та баланс між роботою і відпочинком.

24 Канал з посиланням на Homes and Gardens поділився ідеями створення комфортного та функціонального простору.

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Ідеї домашнього офісу від дизайнерів

Дизайнери інтер'єрів наголошують, що комфорт і функціональність – це два ключові моменти, які потрібно враховувати під час проєктування домашнього офісу. Крім того, важливо знайти вільний простір, адже не у всіх є окрема кімната, яку можна облаштувати під офіс. На фото нижче показано, як з розумом можна скористатися вільними квадратними метрами і перетворити їх на робоче місце.



Маленький домашній офіс в обмеженому просторі / Фото Future

Щоб домашній офіс не здавався надто типовим, дизайнери радять додати в інтер'єр оригінальний декор – антикваріат, скульптуру або предмети мистецтва. Ці деталі додадуть тепла та індивідуальності.



Акцентний гобелен в домашньому офісі / Фото Тамсін Джонсон

У домашньому офісі завжди є купа паперів, документів та блокнотів. Через це важливо подбати про сховище для усіх цих предметів, щоб уникнути хаосу. Обирайте шафу з урахуванням вашої роботи. Якщо ви працюєте за комп'ютером і майже не використовуєте папір, тоді тумби чи шухляди можуть бути меншими.



Інтер'єр домашнього офісу / Фото Джулії Софер

На фото нижче дизайнери вирішили розмістити робочий стіл у вітальні.

Наше завдання полягало в тому, щоб спроєктувати простір, який виглядає та діє як робочий кабінет більшу частину часу, але також має диван-ліжко в еркері для гостей,

– сказав дизайнер Генрі Міллер.

Та у такому інтер'єрі слід правильно розмістити стіл, щоб кімната мала гармонійний вигляд. Саме тому Міллер обрав напівкруглий стіл і спрямував його досередини кімнати.



Багатофункціональний домашній офіс / Фото K&H Design

Невеличке робоче місце можна організувати навіть у спальній. Просто поставте стіл трохи далі від ліжка, щоб розділити зони відпочинку і роботи.



Робоче місце у спальні / Фото Шеннон Еддінгс

Колір офісу – не менш важливий. Є певні відтінки, які краще підходять для робочого простору. Наприклад, зелений забезпечує відчуття спокою та підвищує продуктивність. Нейтральні теплі кольори у поєднанні з деревом також матимуть позитивний ефект, особливо під час напруженої роботи.



Домашній офіс у теплих кольорах / Фото Раяна Гарвіна

Кімнатні рослини – це мастхев для домашнього офісу. Перебуваючи цілий день у замкненому закритому просторі, вазон може створити у людини відчуття єднання з природою і додати нотки бадьорості. Крім того, рослини здатні підвищувати концентрацію уваги.



Велика рослина у домашньому офісі / Фото Ансель Олсон

До речі, додати відчуття природи можна і завдяки ботанічним або пейзажним шпалерам.



Натхненні природою шпалери / Фото Little Greene

Дизайнерка інтер'єрів Лі Джендрусіна розповіла, як вона працює над створенням зручного і естетичного домашнього офісу.

Зазвичай я починаю зі столу, тому що це найважливіший з погляду функціональності елемент. Після того я накладаю елементи, які підходять до стилю столу,

– сказала Джендрусіна.

До столу потрібно підібрати стілець відповідного розміру, щоб було зручно сидіти під час роботи за комп'ютером. А далі – справа за вашою уявою та уподобаннями.