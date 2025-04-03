Дизайнерка інтер'єру @volkonska_olga назвала три найжахливіші рішення під час ремонту. Експертка закликає уникати їх, інакше згодом можна пошкодувати. Про це повідомляє 24 Канал.

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Три помилки під час ремонту

Розкладний диван для спальні. За словами дизайнерки, обов'язково прийде момент, коли ви перестанете його складати, і він стане ліжком. Саме тому краще одразу купити ліжко, адже це краще і для здорового сну, і для інтер'єру. Від дивану для спальні краще відмовитися.



Інтер'єр спальні / Фото Curtis Adams, Pexels

Дрібна плитка для кухонного фартуха. Це одне з найнепрактичніших рішень, про яке усі починають шкодувати, коли доводиться мити кухню. Чим менша плитка – тим більше швів між нею. Ці шви збирають жир, який потім треба вимивати.



Маленька плитка непрактична / Фото Mark McCammon, Pexels

Підлоговий унітаз. Цей варіант не тільки естетично застарілий, а й незручний й використанні. Такий туалет виглядає дешево та збирає на собі бруд і пил, який важко мити. Краще обрати підвісний унітаз – це сучасно, красиво та легко прибирати.