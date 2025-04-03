Дизайнер интерьера @volkonska_olga назвала три самые ужасные решения во время ремонта. Эксперт призывает избегать их, иначе впоследствии можно пожалеть. Об этом сообщает 24 Канал.
Читайте также 5 противоречивых трендов в интерьере, из-за которых ссорятся дизайнеры
Три ошибки во время ремонта
Раскладной диван для спальни. По словам дизайнера, обязательно придет момент, когда вы перестанете его складывать, и он станет кроватью. Именно поэтому лучше сразу купить кровать, ведь это лучше и для здорового сна, и для интерьера. От дивана для спальни лучше отказаться.
Интерьер спальни / Фото Curtis Adams, Pexels
Мелкая плитка для кухонного фартука. Это одно из самых непрактичных решений, о котором все начинают жалеть, когда приходится мыть кухню. Чем меньше плитка – тем больше швов между ней. Эти швы собирают жир, который потом надо вымывать.
Маленькая плитка непрактична / Фото Mark McCammon, Pexels
Напольный унитаз. Этот вариант не только эстетически устаревший, но и неудобный и использовании. Такой туалет выглядит дешево и собирает на себе грязь и пыль, которую трудно мыть. Лучше выбрать подвесной унитаз – это современно, красиво и легко убирать.