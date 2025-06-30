Оселя за мільйони доларів: Камалія показала свій розкішний маєток та розповіла про його дизайн

Українська співачка Камалія провела екскурсію своїм особняком. Вона показала зсередини свій розкішний маєток та розповіла про його дизайн.

Про це пише 24 Канал з посиланням на проєкт "По хатах".

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Дизайн та ціна маєтку співачки Камалії

За словами артистки, будинок був придбаний у 2009 році. Вона розповіла, що це була лише "коробка", тож весь ремонт вони з колишнім чоловіком бізнесменом Мохаммадом Захуром робили самостійно.

За дизайн відповідала сама співачка. Помітно, що будинок зроблений у золотистих кольорах, також там розміщено чимало фото, що створює затишну атмосферу.

Дизайн маєтку співачки Камалії / Скриншоти з відео

Дизайн повністю робила я. І підлогу, і люстри – везла все з Дубаї. Ми його купили, але без внутрішнього ремонту. Це мій дизайн, це все повністю я промальовувала. Їздила купувати все в Дубаї, Італії. В 2009 році купили цей дім і почали ремонт,

– поділилася співачка.

Камалія припускає, що зараз ціна маєтку становила б 15 мільйонів доларів.

"На сьогодні ціну не знаю, але приблизно 15 мільйонів доларів. Ціну за комунальні послуги не знаю, не я оплачую", – відверто поділилася артистка.

На території працює охорона, а також працює дві людини, які займаються прибиранням оселі.

Найулюбленіші кімнати виконавиці – це кабінет та їдальня. Звісно, до улюблених місць в маєтку співачка віднесла і студію, куди ще до повномасштабної війни приїздили саундпродюсери з Європи та Америки.