Кухня у маєтку Камалії – це не просто функціональний простір для приготування їжі, а цілком сценічна декорація, де класика межує з театральною вишуканістю, передає 24 Канал.

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Кухня співачки

Інтер'єр кімнати вирізняється палацовою естетикою та безкомпромісним смаком до деталей.

Кухонні фасади виконані у світло-кремовому відтінку з позолоченим контуром, що створює ефект антикварних меблів. Глянець темно-зелених мармурових стільниць гармонійно контрастує з м'яким світлом корпусів.

Центр кухні займає елегантний острів із закругленими формами й дзеркальними фасадами – більше схожий на декоративний п'єдестал, ніж на робочу поверхню.

Меблі мають класичні карнизні завершення, з характерною симетрією та арковими фасадами. Над плитою – декоративна витяжка, оформлена як бароковий портал, під яким є відкриті полиці з дрібною керамікою та декором.

Вишукана кухня Камалії / Скриншоти

Стіни оброблені глибоко-текстурними шпалерами у сіро-фіолетових відтінках з мармуровим ефектом, а ліловий тон на стінах над стільницями м’яко відбиває штучне світло. Стеля темно-бірюзова з витонченою ліпниною по периметру – це нестандартне, але драматичне рішення, яке додає кімнаті висоти та глибини.

Окремої уваги заслуговують вікна: вони оздоблені важкими римськими шторами з кремового атласу, зібраними у пишні складки та доповненими тюлем. Віконний простір не просто освітлює, а сам стає елементом декору.

На одній зі стін – натюрморт у позолоченій рамі з химерним різьбленням, що перегукується з класичними картинами в стилі бароко.

Вбудована техніка – сучасна й дорога, але максимально інтегрована у класичний фасад, щоб не порушувати загальну стилістичну гармонію. Вітрини з підсвічуванням демонструють колекцію фарфору й келихів, як у музеї.

Ця кухня – ідеальне місце для елітних сніданків і розмов за чашкою кави – на вигляд як декорація до фільму про аристократів.