Кухня в имении Камалии – это не просто функциональное пространство для приготовления пищи, а вполне сценическая декорация, где классика граничит с театральной изысканностью, передает 24 Канал.

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Кухня певицы

Интерьер комнаты отличается дворцовой эстетикой и бескомпромиссным вкусом к деталям.

Кухонные фасады выполнены в светло-кремовом оттенке с позолоченным контуром, что создает эффект антикварной мебели. Глянец темно-зеленых мраморных столешниц гармонично контрастирует с мягким светом корпусов.

Центр кухни занимает элегантный остров с закругленными формами и зеркальными фасадами – больше похож на декоративный пьедестал, чем на рабочую поверхность.

Мебель имеет классические карнизные завершения, с характерной симметрией и арочными фасадами. Над плитой – декоративная вытяжка, оформлена как барочный портал, под которым есть открытые полки с мелкой керамикой и декором.

Изысканная кухня Камалии / Скриншоты

Стены отделаны глубоко-текстурными обоями в серо-фиолетовых оттенках с мраморным эффектом, а лиловый тон на стенах над столешницами мягко отражает искусственный свет. Потолок темно-бирюзовый с изящной лепниной по периметру – это нестандартное, но драматическое решение, которое добавляет комнате высоты и глубины.

Отдельного внимания заслуживают окна: они украшены тяжелыми римскими шторами из кремового атласа, собранными в пышные складки и дополненными тюлем. Оконное пространство не просто освещает, а сам становится элементом декора.

На одной из стен – натюрморт в позолоченной раме с причудливой резьбой, что перекликается с классическими картинами в стиле барокко.

Встроенная техника – современная и дорогая, но максимально интегрирована в классический фасад, чтобы не нарушать общую стилистическую гармонию. Витрины с подсветкой демонстрируют коллекцию фарфора и бокалов, как в музее.

Эта кухня – идеальное место для элитных завтраков и разговоров за чашечкой кофе – выглядит как декорация к фильму об аристократах.