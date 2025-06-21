Для проекта "По домам" Анна Неплях призналась, что комната, где она проводит больше всего времени, – это ванная, передает 24 Канал.

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Ванная комната Анны Неплях

Ванная комнаты модели оформлена в современном минималистическом стиле с акцентом на роскошные материалы и теплые оттенки.

Просторная ванная / Скриншот

Просторная овальная ванна белого цвета стоит отдельно, что создает акцент в помещении. Ее гладкая поверхность гармонично контрастирует с матовым черным смесителем.

На ванне размещен деревянный поднос со свечами, цветами, декоративными баночками и резиновой уточкой, что создает атмосферу уюта и приглашает к отдыху.

Душевая зона / Скриншот

Душевая зона в интерьере ванной Анны Неплях поражает роскошным выбором отделки и продуманностью деталей. Стены полностью облицованы большими плитами из полированного камня с выразительным узором, который напоминает минеральные срезы или мрамор с глубокими серыми, кремовыми и графитовыми прожилками. Эта текстура добавляет пространству глубины и динамики, одновременно создавая впечатление дорогой спа-зоны.

Черная сантехника с матовым покрытием, включая верхний тропический душ, ручной лейкой и регуляторами, придает интерьеру современный характер и контрастирует с блеском каменной поверхности. На стене вмонтированы открытые черные полки, которые аккуратно вмещают большое количество средств для ухода.

Освещение в ванной Анны / Скриншот

Потолок украшен уникальным светильником из стеклянных шариков разного размера, создающих эффект мыльных пузырей. Стену с мраморной плиткой с ярко выраженным природным узором подсвечено точечными светильниками и линейной LED-подсветкой. Зеркала на стенах не только визуально расширяют пространство, но и отражают свет, усиливая ощущение глубины и сияния. Вся композиция потолка, света и материалов работает на создание эстетики современного гостиничного люкса.

Слева видно часть функциональной зоны с полотенцами, которые сложены в нише, вмонтированы в зеркальную поверхность – практичное и элегантное решение.

Основной оттенок помещения – натуральное дерево, которое покрывает стены, создавая ощущение уюта и сдержанной элегантности. В деревянных шкафах спрятаны средства для ухода.

На фото также видно умывальник в форме круглой чаши, установленной на столешнице.

Шкафчики со средствами для красоты / Скриншот