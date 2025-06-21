Для проєкту "По хатах" Анна Неплях зізналася, що кімната, де вона проводить найбільше часу, – це ванна, передає 24 Канал.

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Ванна кімната Анни Неплях

Ванна кімнати моделі оформлена в сучасному мінімалістичному стилі з акцентом на розкішні матеріали й теплі відтінки.

Простора ванна / Скриншот

Простора овальна ванна білого кольору стоїть окремо, що створює акцент у приміщенні. Її гладка поверхня гармонійно контрастує з матовим чорним змішувачем.

На ванні розміщений дерев'яний піднос зі свічками, квітами, декоративними баночками й гумовою качечкою, що створює атмосферу затишку й запрошує до відпочинку.

Душова зона / Скриншот

Душова зона в інтер'єрі ванної Анни Неплях вражає розкішним вибором оздоблення та продуманістю деталей. Стіни повністю облицьовані великими плитами з полірованого каменю з виразним візерунком, який нагадує мінеральні зрізи або мармур з глибокими сірими, кремовими та графітовими прожилками. Ця текстура додає простору глибини й динаміки, водночас створюючи враження дорогої спа-зони.

Чорна сантехніка з матовим покриттям, включно з верхнім тропічним душем, ручною лійкою та регуляторами, надає інтер'єру сучасного характеру та контрастує з блиском кам'яної поверхні. На стіні вмонтовані відкриті чорні полиці, які акуратно вміщують велику кількість засобів для догляду.

Освітлення у ванні Анни / Скриншот

Стеля прикрашена унікальним світильником зі скляних кульок різного розміру, що створюють ефект мильних бульбашок. Стіну з мармуровою плиткою з яскраво вираженим природним візерунком підсвічено точковими світильниками та лінійною LED-підсвіткою. Дзеркала на стінах не лише візуально розширюють простір, а й відбивають світло, посилюючи відчуття глибини та сяйва. Уся композиція стелі, світла та матеріалів працює на створення естетики сучасного готельного люксу.

Зліва видно частину функціональної зони з рушниками, які складені в ніші, вмонтовані в дзеркальну поверхню – практичне й елегантне рішення.

Основний відтінок приміщення – натуральне дерево, яке покриває стіни, створюючи відчуття затишку й стриманої елегантності. У дерев'яних шафах заховані засоби для догляду.

На фото також видно умивальник у формі круглої чаші, встановленої на стільниці.

Шафки із засобами для краси / Скриншот