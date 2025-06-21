Для проєкту "По хатах" Анна Неплях зізналася, що кімната, де вона проводить найбільше часу, – це ванна, передає 24 Канал.
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Ванна кімната Анни Неплях
Ванна кімнати моделі оформлена в сучасному мінімалістичному стилі з акцентом на розкішні матеріали й теплі відтінки.
Простора ванна / Скриншот
Простора овальна ванна білого кольору стоїть окремо, що створює акцент у приміщенні. Її гладка поверхня гармонійно контрастує з матовим чорним змішувачем.
На ванні розміщений дерев'яний піднос зі свічками, квітами, декоративними баночками й гумовою качечкою, що створює атмосферу затишку й запрошує до відпочинку.
Душова зона / Скриншот
Душова зона в інтер'єрі ванної Анни Неплях вражає розкішним вибором оздоблення та продуманістю деталей. Стіни повністю облицьовані великими плитами з полірованого каменю з виразним візерунком, який нагадує мінеральні зрізи або мармур з глибокими сірими, кремовими та графітовими прожилками. Ця текстура додає простору глибини й динаміки, водночас створюючи враження дорогої спа-зони.
Чорна сантехніка з матовим покриттям, включно з верхнім тропічним душем, ручною лійкою та регуляторами, надає інтер'єру сучасного характеру та контрастує з блиском кам'яної поверхні. На стіні вмонтовані відкриті чорні полиці, які акуратно вміщують велику кількість засобів для догляду.
Освітлення у ванні Анни / Скриншот
Стеля прикрашена унікальним світильником зі скляних кульок різного розміру, що створюють ефект мильних бульбашок. Стіну з мармуровою плиткою з яскраво вираженим природним візерунком підсвічено точковими світильниками та лінійною LED-підсвіткою. Дзеркала на стінах не лише візуально розширюють простір, а й відбивають світло, посилюючи відчуття глибини та сяйва. Уся композиція стелі, світла та матеріалів працює на створення естетики сучасного готельного люксу.
Зліва видно частину функціональної зони з рушниками, які складені в ніші, вмонтовані в дзеркальну поверхню – практичне й елегантне рішення.
Основний відтінок приміщення – натуральне дерево, яке покриває стіни, створюючи відчуття затишку й стриманої елегантності. У дерев'яних шафах заховані засоби для догляду.
На фото також видно умивальник у формі круглої чаші, встановленої на стільниці.
Шафки із засобами для краси / Скриншот