Один з найкращих відтінків для сну: дизайнери вражені постільною білизною Керрі Вашингтон

Плануючи дизайн нашої спальні, ми стикаємося з двома вимогами: зацікавленість у тому, щоб зробити простір красивим, але також і потреба, щоб це місце було затишним. В жодному разі це не повинно бути взаємовиключним.

Використовуючи такі прості елементи, як заспокійливий колір постільної білизни та привабливе освітлення, можна створити простори, які водночас розслаблюють і створюють естетичний вигляд спальні. Керрі Вашингтон проводить майстер-клас, використовуючи сіру постільною білизну, пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Постільна білизна Керрі Вашингтон

У виданні помітили світло-сіру постільну білизну зірки популярного серіалу "Скандал" в публікації, яку вона поширила в інстаграмі. Там вона оприлюднила відео, де медитує на своєму ліжку.

Експерти кажуть, що сірий колір – найкращий колір простирадла для сприяння сну.

Простирадла холодних тонів — це найкращий секрет для кращого сну. Хоча люди схильні вважати білий колір абсолютно нейтральним у спальні, вони втрачають заспокійливі властивості сірої, синьої та зеленої постільної білизни. Природне походження цих відтінків має розслаблюючу дію на мозок, що змушує людину відчувати, ніби вона дрейфує у спокійному зовнішньому середовищі,

– пояснює Карлін ван Ноппен, дизайнер інтер’єру.

Звісно, вибір постільної білизни залежить також і від дизайну і від того, як ви себе почуваєте у своїй спальні. Проте сірий – один із найкращих варіантів для створення розслаблюючої атмосфери, чим і скористалася Керрі Вашингтон.