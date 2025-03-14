Используя такие простые элементы, как успокаивающий цвет постельного белья и привлекательное освещение, можно создать пространства, которые одновременно расслабляют и создают эстетический вид спальни. Керри Вашингтон проводит мастер-класс, используя серое постельное белье, пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Постельное белье Керри Вашингтон

В издании заметили светло-серое постельное белье звезды популярного сериала "Скандал" в публикации, которую она распространила в инстаграме. Там она обнародовала видео, где медитирует на своей кровати.

Эксперты говорят, что серый цвет – лучший цвет простыни для содействия сну.

Простыни холодных тонов - это лучший секрет для лучшего сна. Хотя люди склонны считать белый цвет абсолютно нейтральным в спальне, они теряют успокаивающие свойства серого, синего и зеленого постельного белья. Природное происхождение этих оттенков имеет расслабляющее действие на мозг, что заставляет человека чувствовать, будто он дрейфует в спокойной внешней среде,

– объясняет Карлин ван Ноппен, дизайнер интерьера.

Конечно, выбор постельного белья зависит также и от дизайна и от того, как вы себя чувствуете в своей спальне. Однако серый – один из лучших вариантов для создания расслабляющей атмосферы, чем и воспользовалась Керри Вашингтон.