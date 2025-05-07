Кім Кардашян доповнила вітальню вишуканим диваном: експерти кажуть, що це новий тренд 2025 року

Модна форма дивана Кім Кардашян доповнила її вітальню відкритого планування. Експерти зазначають, що форма дивану, який обрала Кардаш'ян, – це новий тренд 2025 року

Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Модна форма дивана Кім Кардашян доповнила її вітальню

Кім Кардашян опублікувала у своєму інстаграмі допис, де її родина розмістилася на зручному дивані. Вигнута спинка дивану створює окремі зони у великій кімнаті відкритого планування, розмежовуючи вітальню від кухні та їдальні.

За словами експертів, вигнута форма дивана є величезним трендом дизайну інтер'єру 2025 року.

Дивани з виразними скульптурними силуетами будуть великим трендом 2025 року – вигнуті дивани, рифлені дивани та "круасани" стануть популярними завдяки своїй здатності миттєво додати цікавості та характеру вітальні,

– вказує експерт з дизайну Шеллі Кокрейн.

Такий тип диванів є дуже універсальним. Експерти кажуть, що скульптурні дивани підходять для більшості віталень, як сучасних, так і традиційних.

Загалом, вигнуті меблі – один із найпростіших способів додати візуальної цікавості та стилю будь-якій кімнаті. Незалежно від того, чи використовуєте ви їх для того, щоб розділити простір відкритого планування, чи щоб окреслити затишний куточок, вони стануть чудовим вибором.

До слова, сестра знаменитості – Кортні Кардашян доповнила вітальню у своєму домі "хмароподібним" кріслом. За словами дизайнерів інтер'єру, таке сидіння, яке вона обрала, ідеально відповідає сучасним трендам.