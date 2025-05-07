Кім Кардашян доповнила вітальню вишуканим диваном: експерти кажуть, що це новий тренд 2025 року
- Кім Кардашян обрала диван з вигнутою спинкою для своєї вітальні.
- Експерти прогнозують популярність скульптурних силуетів диванів, таких як вигнуті та рифлені, через їх здатність додавати характеру простору.
Модна форма дивана Кім Кардашян доповнила її вітальню відкритого планування. Експерти зазначають, що форма дивану, який обрала Кардаш'ян, – це новий тренд 2025 року
Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.
Дивіться також Позачасово і водночас стильно: пілот Формули-1 Льюїс Гемілтон показав, як облаштував патіо
Модна форма дивана Кім Кардашян доповнила її вітальню
Кім Кардашян опублікувала у своєму інстаграмі допис, де її родина розмістилася на зручному дивані. Вигнута спинка дивану створює окремі зони у великій кімнаті відкритого планування, розмежовуючи вітальню від кухні та їдальні.
За словами експертів, вигнута форма дивана є величезним трендом дизайну інтер'єру 2025 року.
Дивани з виразними скульптурними силуетами будуть великим трендом 2025 року – вигнуті дивани, рифлені дивани та "круасани" стануть популярними завдяки своїй здатності миттєво додати цікавості та характеру вітальні,
– вказує експерт з дизайну Шеллі Кокрейн.
Такий тип диванів є дуже універсальним. Експерти кажуть, що скульптурні дивани підходять для більшості віталень, як сучасних, так і традиційних.
Загалом, вигнуті меблі – один із найпростіших способів додати візуальної цікавості та стилю будь-якій кімнаті. Незалежно від того, чи використовуєте ви їх для того, щоб розділити простір відкритого планування, чи щоб окреслити затишний куточок, вони стануть чудовим вибором.
До слова, сестра знаменитості – Кортні Кардашян доповнила вітальню у своєму домі "хмароподібним" кріслом. За словами дизайнерів інтер'єру, таке сидіння, яке вона обрала, ідеально відповідає сучасним трендам.