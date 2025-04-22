Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Який вигляд має крісло у вітальні Кортні Кардашян

Кортні Кардашян доповнює вітальню хмароподібним кріслом Alpha Club Chair від Paulin Paulin Paulin.

Лінії на пухкому матеріалі роблять крісло майже схожим на те, як ми можемо уявити сидіння на хмарі.

Вигнуті краї крісла плавно перетікають у скляні стіни будинку, які виходять у зелене подвір'я. Загальний ефект насправді приголомшливо сучасний, але водночас органічний.

Лена Герасінка, експерт з дизайну в Barker and Stonehouse, пояснює, що меблі зі скульптурними елементами та вигнутими силуетами були популярні протягом деякого часу, і це продовжуватиметься в наступному сезоні.

Дивани та крісла з м'якими вигинами виявилися особливо популярними завдяки своїй здатності покращувати просторовий потік кімнати, роблячи простір м'якшим, а отже, менш коробчастим і жорстким,

– каже фахівець.

Нагадаємо, що вітальня подружжя Обам вразила дизайнерів використанням стильного крісла як центрального елемента, що створює затишну естетику. Кремовий відтінок крісла у вітальні, який обрала перша леді колишнього президента США, підкреслює його привабливість, залишаючись популярним вибором серед власників будинків.